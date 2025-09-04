Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - « Toutes les dispositions sont prises pour un scrutin apaisé », rassure le Général Vagondo Diomandé

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Général Vagondo Diomandé, a profité de la cérémonie commémorative du Maouloud 2025 (1447 H), le 3 septembre 2025 à la grande Mosquée de la Riviera Golf, pour rappeler que « toutes les dispositions sont prises pour un scrutin présidentiel apaisé ». Gal Vagondo Diomandé a également invité les guides religieux à véhiculer des messages de paix, de cohésion et de non-violence en direction de leurs fidèles à l'approche de la Présidentielle d'octobre. Le disant, il a dit avoir transmis une invite « du Président de la République, El Hadj Alassane Ouattara ».

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rendu un hommage aux responsables religieux musulmans pour avoir constamment répondu favorablement à la sollicitation du gouvernement dans la mise en oeuvre des actions de paix et de cohésion sociale. Il a également salué l'exhortation faite aux membres de la communauté musulmane par leur guide, Cheikhoul Aïma El Hadj Ousmane Diakité, de s'impliquer dans le processus électoral. Mais aussi de le faire dans la discipline.

Il s'est par ailleurs félicité de la conférence prononcée par l'Imam Daoud Koné, secrétaire exécutif national du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (Cosim). Notamment les enseignements qui invitent à la paix, à la solidarité et la cohésion sociale.

Général Vagondo Diomandé a aussi rendu hommage au président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo - représentant le Chef de l'État - pour sa sollicitude en l'endroit de toutes les confessions religieuses sans discrimination.

