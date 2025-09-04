Cote d'Ivoire: Élection présidentielle 2025 - Maizan Koffi Noël galvanise les militants Rhdp de Bondoukou autour du Président Alassane Ouattara

4 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le secrétaire départemental Rhdp de Bondoukou Ouest, Maizan Koffi Noël, a orchestré les 29 et 30 août une série d'activités politiques majeures, visant à renforcer la mobilisation des militants du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (Rhdp) en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Lors d'un meeting organisé par des femmes de la Commune, le député de Bondoukou Commune et Sous-préfecture s'est réjoui du climat social apaisé depuis l'annonce de la candidature du Président Alassane Ouattara : « Depuis que le Président Alassane Ouattara a annoncé sa candidature, même les opposants sont rassurés ».

Avant ce rassemblement, les militantes, militants et sympathisants du Rhdp des départements politiques Bondoukou Est et Ouest ont participé à une conférence animée par Karim Ouattara, Secrétaire Exécutif Adjoint du Rhdp en charge des mouvements et associations. Devant une salle comble, il a insisté sur l'importance de l'engagement des jeunes pour assurer des élections apaisées. Son intervention s'est articulée autour de trois phases clés : la pré-campagne et la campagne, le jour du scrutin et la période post-électorale. Il a exhorté les militants à faire preuve de vigilance, à participer activement au débat démocratique et à adopter une attitude responsable après les résultats.

Les deux cadres du parti au pouvoir ont également assisté à un tournoi de football de nuit, organisé par une association de jeunesse de la ville aux Mille Mosquées. Doté d'un trophée portant le nom du parrain, Karim Ouattara, Directeur Général Adjoint de la Lonaci, ce tournoi a été un moment de détente favorisant la cohésion et la fraternité entre les jeunes.

Lors de cette rencontre de reconnaissance et d'hommage au président de la République, Bintou Ouattara, porte-parole des associations de femmes du quartier Route Abema, a salué l'oeuvre de développement du Président Ouattara et exprimé leur engagement à soutenir sa candidature : « Nous sommes fières d'appartenir à la Côte d'Ivoire nouvelle, dirigée par un Chef exemplaire et efficace. Nous sommes fières du président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara».

En reconnaissance de son action à Bondoukou et du développement tangible dans toutes les régions du pays, les femmes de Bondoukou ont fait le choix du candidat ADO. Cet engagement a été salué par Maizan Koffi Noel et Karim Ouattara, qui ont également rendu hommage au Ministre d'État Kobenan Kouassi Adjoumani, Coordonnateur Principal Rhdp du Gontougo, sous l'autorité duquel toutes les activités se sont déroulées. Son leadership est perçu comme un pilier de la mobilisation régionale. À l'issue de ces deux journées, Maizan Koffi Noël s'est dit confiant et déterminé à maintenir une mobilisation croissante et un discours fédérateur, afin de garantir au Rhdp une victoire au premier tour du candidat Alassane Ouattara.

