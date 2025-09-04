Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Ouraga Obou fera campagne pour Alassane Ouattara

Prof. Ouraga Obou, Conseiller spécial à la présidence chargé des Affaires juridiques, en marge de la cérémonie d'inauguration d'une unité de production d'attiéké le jeudi 4 septembre 2025, dans le village de Djédjédigbepa (Gagnoa), s'est prononcé sur l'élection présidentielle d'octobre 2025.

« Cette année, je battrai campagne pour le Président de la République, Alassane Ouattara, dans le canton Gbadi Est. Je lui ai donné l'information », a-t-il déclaré.

Dans cette perspective, il a sollicité le soutien des populations : « Il faut voter pour Alassane Ouattara. Je vous prie de l'ovationner. » À cet appel, le public s'est levé comme un seul homme pour applaudir le Chef de l'État.

Évoquant les retombées de la politique du Président, il a cité la construction d'un collège, le reprofilage des pistes et la réalisation d'un pont, autant d'infrastructures qui, selon lui, témoignent de l'engagement du Chef de l'État en faveur du développement local.

Prof. Ouraga Obou a également confié que lorsqu'Alassane Ouattara l'a sollicité pour travailler à ses côtés, il a répondu favorablement.