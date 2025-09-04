Congo-Kinshasa: Martin Fayulu propose que le prochain mandat de la MONUSCO soit celui de rétablissement de la paix

L'opposant congolais Martin Fayulu a proposé, ce jeudi 4 septembre, que le prochain mandat de la MONUSCO soit transformé en un mandat robuste de rétablissement de la paix, et non plus de simple maintien de la paix. Cette déclaration intervient à l'issue d'une rencontre entre une délégation de l'opposition politique et Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix.

Les échanges ont porté sur plusieurs questions d'actualité, notamment le processus de Washington et de Doha, la situation sécuritaire dans l'Est du pays, et les perspectives d'un dialogue global et inclusif.

La délégation comprenait :

Dominique Munongo (parti de Moïse Katumbi),

Martin Fayulu (ECIDE),

Jean-Marc Kabund (Alliance pour le changement),

Franklin Tshiamala (parti d'Augustin Matata Ponyo).

Martin Fayulu a insisté sur l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui exige :

L'arrêt du soutien du Rwanda aux groupes armés M23 et AFC,

Le retrait de l'AFC/M23 des localités qu'ils occupent.

De son côté, Jean-Marc Kabund a souligné que tout dialogue inclusif devrait intégrer les Congolais en exil, citant notamment Joseph Kabila, Corneille Nangaa, Moïse Katumbi, Matata Ponyo et Franck Diongo.