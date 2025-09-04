Congo-Kinshasa: Procès Mutamba - Me Paul Okito juge expéditive la procédure devant la Cour de cassation

Au lendemain du verdict de la Cour de cassation, condamnant l'ancien ministre de la Justice à trois ans de travaux forcés, le collectif de ses avocats affirme prendre acte de cette décision judiciaire.

Invité de Radio Okapi, Me Paul Okito, l'un des membres du collectif, a annoncé qu'une action en inconstitutionnalité avait été introduite devant la Cour constitutionnelle.

Cette démarche vise à contester les violations relevées dans la procédure de mise en accusation, initiée par l'Assemblée nationale à la demande du procureur général près la Cour de cassation.

L'avocat dénonce une procédure expéditive et une décision qu'il qualifie de punitive, rendue lors du procès de Constant Mutamba.