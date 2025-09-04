Congo-Kinshasa: Le Lycée Bosangani et le Collège Boboto dotés de 1000 bancs à Kinshasa

Le Service national (SN) a remis, mercredi 3 septembre, un total de 1 000 bancs à deux écoles conventionnées catholiques de Kinshasa : le Lycée Bosangani et le Collège Boboto, tous deux situés dans la commune de la Gombe.

Selon le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des promesses du chef de l'État visant à soutenir l'enseignement congolais.

Le père recteur du Collège Boboto a salué ce geste en ces termes :

« Un élève est venu m'alerter en disant : "Ils sont là !" Et je les ai vus. J'ai vu les chauffeurs transportant les bancs que nous attendions depuis longtemps. Quand je vous ai vus arriver, j'ai ressenti en moi la vocation de devenir aumônier militaire ».

De son côté, la soeur préfète du Lycée Bosangani n'a pas caché sa joie à la réception de ce don.

« Les réalités sont différentes. Quand vous arrivez au Lycée Bosangani, vous constaterez que nous avons aussi des besoins, notamment en pupitres. Avec la forte demande d'inscriptions dans notre école, chaque année nous cherchons des pupitres, car les anciens se cassent. Nous avons besoin de beaucoup de choses : nos salles informatiques et nos laboratoires ne sont pas équipés. Ce sont de vieilles machines que nous utilisons », a-t-elle souligné.