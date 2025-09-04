Congo-Kinshasa: Kasaï - Le Gouvernement déclare une épidémie d'Ebola dans la zone de santé de Bulape

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Roger Kamba, a officiellement déclaré ce jeudi 4 septembre la 16e épidémie de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. La souche identifiée est celle de Zaïre, et l'épidémie touche la zone de santé de Bulape, dans la province du Kasaï.

Selon le bilan provisoire, 28 cas suspects ont été recensés, dont 16 décès, parmi lesquels 4 agents de santé, soit un taux de létalité de 57 %.

« La déclaration que je fais aujourd'hui procède sur la rigueur des faits, la clarté scientifique et une chaîne complète d'investigation... C'est pour cela que j'annonce officiellement, au nom du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, la résurgence de la maladie à virus Ebola, de la souche Zaïre, dans la zone de santé de Bulape dans la province du Kasaï», a déclaré le Dr Roger Samuel Kamba.

Le ministre a annoncé l'activation du Système de gestion des incidents par le Centre des opérations d'urgence de santé publique (COUSP), avec le déploiement d'équipes d'intervention rapide, le renforcement de la surveillance épidémiologique et la mise en place de centres de triage et d'isolement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ebola est une maladie grave, mais une prise en charge précoce, gratuite et globale augmente les chances de survie », a-t-il déclaré.

Le ministre a également appelé la population à respecter les mesures de prévention :

Signaler tout cas suspect via le numéro vert 151,

Éviter tout contact avec des malades ou des corps non pris en charge,

Ne pas manipuler d'animaux morts,

Maintenir une hygiène rigoureuse,

Rejeter toute forme de stigmatization.

« Cacher un malade, c'est exposer ; déclarer, c'est sauver », a martelé le Dr Kamba.