Togo: Six nouveaux services en ligne pour faciliter les démarches au ministère du Commerce

4 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Le processus de digitalisation de l'administration publique se poursuit. Le ministère du Commerce a annoncé jeudi la mise en ligne de six nouveaux services accessibles via une plateforme dédiée.

Parmi ces services figure la demande d'agrément pour le tabac et ses dérivés, un document essentiel permettant aux opérateurs de produire, importer, exporter, transiter ou réexporter ces produits sur le marché national et international.

La demande d'autorisation de mise sur le marché du tabac est également digitalisée. Elle conditionne la commercialisation nationale après un contrôle de conformité.

Pour le ministère, cette innovation s'inscrit dans la dynamique permettant de faciliter le commerce et d'améliorer un climat des affaires déjà favorable.

La digitalisation apporte des gains de temps et de coûts, tout en réduisant les risques de corruption liés au contact direct dans les procédures. Elle contribue aussi à la protection de l'environnement en limitant l'usage du papier.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.