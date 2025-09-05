La 4e Foire commerciale intra-africaine (IATF) s'est ouverte le 4 septembre à Algérie sur le thème « Une passerelle vers de nouvelles opportunités ».

L'évènement est marqué par la participation de plus de 2000 exposants et des délégations venant de 140 pays et devra accueillir plus de 35000 visiteurs professionnels. Des délégations de haut rang ainsi que plusieurs chefs d'Etat, notamment les présidents tchadien, tunisien, mauritanien, libyen et du Sahara occidental, etc, sont au rendez-vous.

Organisée par l'Algérie, la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), initiatrice de la foire, la Commission de l'Union africaine et la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), la 4e édition suscite une attention particulière de la part des plus hautes autorités du pays, qui ont tenu à impliquer toutes les parties concernées pour assurer une meilleure organisation de cet évènement d'envergure.

Dans ce cadre, l'Algérie a mobilisé l'ensemble des moyens nécessaires pour offrir aux participants (délégations officielles, exposants et visiteurs professionnels) des conditions d'accueil optimales, mettant en place des mesures d'accompagnement et de facilitation destinées à faire de cette 4e édition la plus importante et la plus ambitieuse jamais organisée depuis le lancement de l'IATF en 2018. Elle devrait également s'achever par la signature d'importants accords commerciaux et d'investissements dont la valeur dépasserait les 44 milliards de dollars.

En avril dernier, lors d'un conseil des ministres, le président de la République d'Algérie, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné la mise en place de toutes les facilitations nécessaires pour la participation des partenaires africains à cet événement économique et l'ensemble des mesures et dispositions à même de contribuer à sa réussite au profit des économies nationale et africaine.

Outre son ouverture officielle, le programme de la 4e édition englobe des salons spécialisés, une journée dédiée à l'Algérie, un sommet des agences d'investissement, une rencontre consacrée à la diaspora africaine, des rendez-vous d'affaires B2B et B2G, un forum sur le commerce et l'investissement, un salon de l'industrie automobile, des espaces dédiés aux startups et à l'innovation, ainsi qu'un riche volet culturel et artistique.

A travers cet événement, l'Algérie entend mettre en lumière ses atouts industriels, agricoles et énergétiques, tout en valorisant la créativité et le dynamisme de sa jeunesse, incarnés par ses PME, ses startups et ses projets innovants, qui traduisent la volonté du pays de bâtir une économie moderne, compétitive et tournée vers l'avenir.

Sur le plan économique, des retombées significatives sont attendues, allant du renforcement des exportations algériennes et de la multiplication des opportunités d'investissement, à la promotion des secteurs émergents tels que le tourisme, l'hôtellerie, contribuant à diversifier l'économie nationale et à consolider le rôle de l'Algérie en tant que passerelle privilégiée entre l'Afrique, l'Europe et la Méditerranée.

L'IATF 2025 à Alger est une plateforme stratégique pour stimuler le commerce intra-africain et l'intégration économique, visant à promouvoir des solutions locales pour transformer les matières premières en produits à valeur ajoutée, à renforcer l'agroalimentaire et les industries créatives, et à faciliter l'accès des startups africaines au financement et au marché.