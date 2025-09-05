Afrique: Mondial 2026 - Le Cameroun, l'Algérie, le Mali et la Tunisie répondent présents

Les Lions Indomptables ont déroulé contre l'Eswatini, les Fennecs se sont appuyés sur Baghdad Bounedjah pour écarter le Botswana, les Aigles ont fait plier les Comores à Berkane, tandis que les Aigles de Carthage ont dominé le Liberia à Radès. Quatre succès qui confortent leurs ambitions dans la course à la Coupe du Monde de la FIFA 26.

Cameroun 3-0 Eswatini

Buteurs : Gift Gamedze (csc, 6'), Georges-Kévin Nkoudou (25'), Arthur Avom (28')

Le Cameroun a parfaitement rempli sa mission face à l'Eswatini à N'Djamena. Les Lions Indomptables, qui devaient s'imposer pour rester au contact du Cap-Vert, ont plié l'affaire dès la première demi-heure.

Un centre de Bryan Mbeumo détourné contre son camp par Gift Gamedze a ouvert la voie (6'), avant que Georges-Kévin Nkoudou ne double la mise au second poteau (25'). Trois minutes plus tard, Arthur Avom a inscrit le troisième but sur une remise de Vincent Aboubakar (28').

La suite de la rencontre a été plus équilibrée, mais l'essentiel était déjà assuré : le Cameroun reste à une longueur du Cap-Vert, son prochain adversaire mardi.

Algérie 3-1 Botswana

Buteurs : Amoura (33'), Bounedjah (72', 90'+6)/ Kopelang (43')

L'Algérie a souffert avant de s'imposer face au Botswana à Tizi Ouzou. Les Fennecs ont ouvert le score par Amoura, de la tête sur un centre de Bensebaini (33'). Mais Kopelang, oublié au second poteau, a remis les deux équipes à égalité juste avant la pause (43').

Après une seconde période plus maîtrisée, l'entrée de Baghdad Bounedjah a fait la différence. L'attaquant a redonné l'avantage aux siens sur un service d'Amoura (72'), puis signé un doublé en toute fin de match, lancé par Belaïli (90'+6).

Grâce à ce succès, l'Algérie conforte sa première place et se tourne vers le choc contre la Guinée, lundi à Casablanca.

Mali 3-0 Comores

Buteurs : Nene Dorgeles (28'), Kamory Doumbia (70' sp), Lassana Coulibaly (76')

Le Mali a pris le meilleur sur les Comores à Berkane. Après une première période équilibrée, Nene Dorgeles a profité d'un service de Mustapha Sangaré pour ouvrir le score (28').

Au retour des vestiaires, les Comores ont eu plusieurs opportunités mais ont craqué sur un penalty transformé par Kamory Doumbia (70'). Quelques minutes plus tard, Lassana Coulibaly a scellé le succès malien à la suite d'un centre de Lassine Sinayoko (76').

Avec ce succès, le Mali grimpe à la troisième place et défiera lundi le Ghana, leader du groupe.

Tunisie 3-0 Liberia

Buteurs : Hazem Mastouri (5'), Ferjani Sassi (66'), Elias Saad (90'+4)

La Tunisie a fait un pas de plus vers la Coupe du Monde 2026 en dominant le Liberia à Radès. Un cadeau défensif a permis à Hazem Mastouri d'ouvrir le score dès la 5e minute.

Il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir Ferjani Sassi doubler la mise de la tête sur un coup franc d'Hannibal Mejbri (66'). Entré en jeu, Elias Saad a ensuite scellé le score d'un superbe coup franc dans le temps additionnel (90'+4).

En tête de son groupe avec 7 points d'avance, la Tunisie peut se rapprocher encore davantage de la qualification dès lundi contre la Guinée Équatoriale.