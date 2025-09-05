Kenya: Maïs, fruits, poisson - Le pays jette l'équivalent de 578 millions USD par an

4 Septembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane GOUDIABY

Le Kenya perd chaque année près de 40 % de sa production alimentaire, soit 9 millions de tonnes, d'une valeur estimée à 72 milliards de shillings kényans (environ 578 millions USD).

Un paradoxe alarmant dans un pays où un quart de la population lutte quotidiennement contre la faim, révèle un nouveau rapport du World Resources Institute (WRI) Africa présenté mercredi 3 septembre en mzrge du Forum sur les systèmes alimentaires africains qui s'est tenu du 31 au 5 septembre au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio.

Intitulée "Food Loss and Waste in Maize, Potato, Fresh Fruits, and Fish Value Chains in Kenya 2025", cette étude est la plus complète à ce jour sur les pertes alimentaires du pays. Elle dresse un constat sévère : 56 % des fruits frais, 36 % du maïs, 34 % du poisson et 23 % des pommes de terre n'atteignent jamais les consommateurs.

Les conséquences sont multiples : menace pour la sécurité alimentaire, pertes de revenus pour les petits producteurs, inefficacité des chaînes d'approvisionnement et pression accrue sur les ressources naturelles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pourtant, des solutions existent. Selon le WRI, une réduction de 50 % des pertes d'ici 2030 permettrait de nourrir 7 millions de personnes supplémentaires chaque année, injecter 36 milliards KES dans l'économie et réduire de 7 millions de tonnes les émissions de CO₂.

Le rapport appelle à une approche tripartite : améliorer la collecte de données, déployer les technologies éprouvées, et renforcer les politiques publiques.

« WRI Africa relève ce défi de front grâce à l'approche Target-Measure-Act », souligne la Dr Susan Chomba, directrice des Vital Landscapes.

Avec cinq ans restants pour atteindre l'Objectif de Développement Durable 12.3, le Kenya dispose d'une opportunité cruciale : agir maintenant pour transformer son système alimentaire, au bénéfice de tous.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.