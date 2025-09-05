Afrique: Mondial 2026 - Le Ghana freiné par le Tchad mais reste solide leader du Groupe I

Le Ghana a cru tenir sa cinquième victoire consécutive dans ces éliminatoires, mais a finalement été rejoint dans les derniers instants par le Tchad (1-1), jeudi à N'Djamena. Un accroc qui ne remet pas en cause la première place des Black Stars dans le Groupe I, mais qui place encore plus de tension sur la prochaine confrontation à Kumasi contre le Mali.

Dès la 17e minute, Jordan Ayew avait pourtant montré la voie. Parfaitement lancé par Mohammed Kudus, l'attaquant de Leicester ajustait le gardien tchadien avec calme et précision. Son sixième but dans cette campagne, qui lui permet de grimper à la deuxième place du classement des buteurs africains, juste derrière le Gabonais Denis Bouanga (8).

En confiance, les Ghanéens ont ensuite imposé leur tempo, ralentissant le jeu et verrouillant les espaces. Emmanuel Owusu a payé ce choix tactique par un avertissement en première période, mais le plan semblait tenir bon. Jusqu'à la pause seulement. Car à la reprise, le Tchad a changé de visage : plus tranchant, plus agressif, et porté par ses entrants, Aziz Tchaouana d'abord, puis Hamed Amine, venus dynamiser l'attaque locale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Otto Addo, sur le banc ghanéen, a tenté de rééquilibrer en lançant Francis Bonsu Baah et Kamaldeen Sulemana à la 77e minute, puis Osman Ibrahim pour remplacer Kudus. Mais les occasions de tuer le match ont été manquées, et le scénario s'est inversé dans la dernière ligne droite.

À la 89e minute, sur un service d'Mbangossoum, Celestin Ecua, fraîchement entré en jeu, s'est trouvé à la réception dans la surface. D'un tir croisé imparable, il a glacé le Ghana et fait exploser le stade de N'Djamena. Le carton reçu par Mbangossoum dans le temps additionnel n'a rien changé : le Tchad a tenu bon et décroché un point inespéré, une véritable bouffée d'air pour la lanterne rouge.

Au classement, le Ghana reste solide leader avec 16 points, quatre de plus que les Comores (12), qui se déplacent dans la soirée au Mali (9). Un choc qui pourrait encore rebattre les cartes, tandis que Madagascar (10) garde ses chances intactes. À deux journées de la fin, le Groupe I reste plus indécis que jamais.