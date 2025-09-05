Guinée: Cour Suprême - L'UFDG de Cellou Dalein Diallo perd son combat contre le ministre de l'administration

Dans une décision rendue publique dans l'après-midi de ce jeudi 04 septembre 2025, la Cour Suprême a déclaré irrecevable le recours introduit par l'union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) contre la décision du ministre Ibrahima Kalil Condé suspendant le congrès de cette formation politique qui était prévu le 6 juillet dernier.

La Cour Suprême a dans son arrêt rejeté les arguments de l'union des forces démocratiques de Guinée. Cette principale force politique du pays avait qualifié d'illégale la décision du ministre Kalil Condé.

Depuis quelques jours, l'UFDG est suspendue par le MATD pour un délai de trois (3) mois.