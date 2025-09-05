Congo-Brazzaville: Mémoire - Un colloque international pour célébrer les 145 ans du Traité Brazza - Makoko

L'auditorium Denis-Sassou-N'Guesso du deuxième module du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, abritera, du 09 au 11 septembre, le colloque international sur « La route de l'histoire ».

Ce colloque s'inscrit dans le cadre de la célébration des 145 ans de la signature du « Traité Brazza- Makoko. » En prélude à cet événement, son comité d'organisation conduit par sa coordonnatrice, la reine Eugénie Mouayini Opou, a échangé avec la présidente du comité d'honneur, Bélinda Ayessa, directrice générale de ce haut lieu d'histoire du Congo, le 4 septembre.

Le colloque international connaîtra la participation des panélistes, des chefferies venus des quatre coins du monde, ont annoncé les membres du comité d'organisation à l'issue de l'échange qu'ils ont eu avec la présidente du comité d'honneur, Bélinda Ayessa. Pour la reine Eugénie Mouayini Opou, l'objectif de ce colloque est de célébrer les 145e anniversaire de la signature du « Traité Makoko-De Brazza. » Il s'agit pour elle de rentrer dans le vif de l'histoire non seulement du Congo- Brazzaville, mais aussi celle qui a fait l'Afrique équatoriale française. « Pour cela, nous avons le devoir de transmission envers les jeunes, le devoir de pouvoir apporter l'histoire, parce que celui qui ne sait pas d'où il vient, n'est pas libre. Quand j'ai dit cela, c'est juste pour leur proposer le travail scientifique qui se fera à travers les panélistes », a-t-elle fait savoir.

Avant d'ajouter que les panélistes viendront des Etats-Unis, du Canada, du Bénin, du Gabon, de la République démocratique du Congo, du royaume Kongo, du royaume Loango... Ce sont toutes ces connaissances, a-t-elle dit, que les gens vont apporter qui seront susceptibles de pouvoir égayer l'intelligence de tous ceux qui seront là. « Nous allons avoir des différents panels, des conférences qui débuteront à partir du 9, 10 et 11 septembre. Le 12 septembre est réservé à la visite des sites historiques de Brazzaville et de Mbé. S'il y a quelque chose de très important que le colloque va vraiment gagner, c'est de rassembler cette famille éparse. Je crois que ce grand travail de rassemblement sera la logique normale, efficace, scientifique que nous allons apporter à notre beau pays le Congo », a expliqué la coordonnatrice du colloque.

Un colloque avec des thématiques hors de l'ordinaire

Pour le rapporteur général du colloque, Ulric Baral Istevlo, du point de vue organisation, tous les violons sont suffisamment accordés, tant au niveau du comité scientifique qu'au niveau du comité d'organisation, pour donner des sons agréables entre le 9 et le 11 septembre au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Parlant des particularités de ces assises, Ulric Baral Istevlo a fait savoir que c'est un colloque qui regroupe des scientifiques qui viennent des quatre coins du monde et de tous les domaines des sciences sociales. Ils vont donc croiser leurs regards sur des thématiques qui sont diverses et variées.

Ramses Bongolo, l'un des membres du comité d'organisation, assurant le relais entre les royaumes et le comité scientifique a indiqué que le comité d'organisation va apporter de la joie de vivre, « parce que le colloque c'est l'éducation, c'est la compréhension de notre culture, de notre histoire. Ce que je peux demander d'abord aux gens, c'est de s'approprier cet événement, parce qu'il a lieu à Brazzaville, la ville qui commémore l'histoire, la ville qui mettra en valeur notre tradition, notre culture, notre savoir endogène », a-t-il déclaré.

Quant au choix de la tenue du colloque au mémorial, Ramsès Bongolo a signifié que le mémorial est un lieu historique. « Il y a aussi le fait que la directrice générale de cet espace, Bélinda Ayessa, que nous appelons la gardienne de la mémoire est l'hôte des lieux, elle est la marraine de l'événement et en tant que marraine, elle a voulu que cela se passe ici pour illuminer la ville de Brazzaville de façon culturelle, scientifique éducative, ludique pour nos jeunes», a-t-il expliqué. Notons qu'au cours de ce colloque, il est prévu également la projection d'un film documentaire sur le Traité Brazza-Makoko.