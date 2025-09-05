Libreville a vibré, les 1er et 2 septembre 2025, au rythme des cérémonies solennelles de la Seconde session ordinaire de l'Assemblée nationale de la Transition et du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Invité en qualité de Manager de Projets du Réseau des Alliances Parlementaires pour les 11 pays de la CEEAC, Emmanuel Obakamba Ombana, a marqué sa présence par son engagement en faveur des dynamiques parlementaires et de la gouvernance inclusive.

À l'Assemblée Nationale, l'Honorable Jean François Ndongou, Président de l'Institution, a rappelé les priorités de la Transition : assurer la stabilité institutionnelle, préparer un cadre électoral solide, renforcer le rôle des parlementaires dans le contrôle démocratique, mais aussi promouvoir la souveraineté nationale et l'unité du pays. Un message fort qui place les élus au centre du retour à l'ordre constitutionnel et du développement inclusif.

En marge de la cérémonie, Emmanuel Obakamba Ombana a échangé avec l'Honorable Gilbert Alexandre Awassi sur les prochaines étapes du Réseau des Alliances Parlementaires, et avec l'Honorable Freddy Fernandez Ona Nguema sur la nécessité d'impliquer davantage les jeunes dans les instances décisionnelles, conformément à la Résolution 2250 de l'ONU, à l'Agenda 2030, à l'Agenda 2063 de l'Union Africaine, et au PNCD 2026-2030.

Le lendemain, au CESE, la Présidente Solange Marthe Nguiakie a insisté sur une gouvernance transparente, la concertation nationale et la centralité de l'humain dans les politiques publiques, tout en appelant à une gestion intergénérationnelle responsable des ressources naturelles. Les débats ont porté sur des enjeux structurants tels que la gouvernance de l'eau, le foncier, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le logement et l'urbanisme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Enfin, Emmanuel Obakamba Ombana a eu un entretien marquant avec le Révérend Conseiller Francis Michel Mbadinga, mettant en lumière la dimension sociale et spirituelle du développement, rappelant que « le progrès n'est pas seulement une affaire de chiffres, mais avant tout une question d'humanité, de solidarité et de foi ».

Avec ces rencontres et échanges, Emmanuel Obakamba Ombana confirme son rôle de passerelle entre les institutions nationales, la jeunesse et la sous-région, dans une vision de gouvernance inclusive, durable et profondément humaine.