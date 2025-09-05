Congo-Kinshasa: Joseph Kabila dénonce l'instrumentalisation de la justice et les menaces pesant sur la réconciliation nationale

4 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'ancien président congolais, Joseph Kabila, dénonce avec vigueur l'instrumentalisation de la justice, la persécution politique et les menaces pesant sur la réconciliation nationale. Il s'est exprimé dans une tribune envoyée le 1er septembre à Jeune Afrique.

Joseph Kabila réagit ainsi face aux poursuites lancées contre lui par la justice militaire de la RDC.

Pour lui, il s'agit d'un faux procès intenté contre lui, après que le Sénat avait illégalement et en violation de la Constitution levé ses immunités d'ancien président et de sénateur à vie en mai dernier.

Il évoque de fausses accusations de trahison qui ne servent qu'à détourner l'attention des nombreux cas de corruption, de mauvaise gouvernance, de tribalisme et de népotisme.

Concernant la paix, Joseph Kabila estime que la réconciliation nationale ne sera pas atteinte grâce aux accords de Washington et Doha ou encore des procès sélectifs.

Elle nécessite, selon lui, un dialogue authentique, réunissant toutes les parties prenantes.

En réaction, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Shabani, estime que Joseph Kabila, ancien président élu, se moque de la nation et des victimes en parlant de dialogue après avoir semé la violence à Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, privant ces territoires d'élections en 2023.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.