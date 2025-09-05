Le vice-Premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko, note avec intérêt les résultats encourageants obtenus au titre d'amendes transactionnelles relatives aux infractions à la législation sur les prix et la concurrence. Ces résultats sont fruits des efforts conjoints des services de contrôle économique et de la Commission de la concurrence.

Selon le ministère, le niveau des réalisations s'élève à 5 milliards des francs congolais, soit près de sept fois plus qu'en 2024 et plus de seize fois le niveau de 2023.

« Ces résultats équivalent à 57,41 %, un taux de réalisation inédit qui traduit une avancée majeure en la matière. Cette performance inédite est le fruit d'une meilleure coordination des opérations de contrôle, appuyée par une méthodologie qui privilégie la compétence, tout en s'inscrivant dans une lutte résolue contre les antivaleurs, notamment la corruption, qui fragilise l'efficacité de l'action publique », a indiqué un communiqué du ministère de l'Economie nationale.

Daniel Mukoko salue à cet égard l'engagement constant des inspecteurs du Ministère ainsi que des agents de la Commission de la concurrence, dont le professionnalisme et la rigueur ont rendu possibles ces résultats. Il les encourage à poursuivre sur cette lancée, afin de garantir le respect de la législation économique et de protéger durablement le pouvoir d'achat des ménages congolais.

Le ministère de l'Économie nationale avait initialement diligenté des missions de surveillance des marchés auprès des supermarchés, marchés et autres structures pour faire respecter la régulation des prix.

Ces missions aveint pour objectif de s'assurer du respect de la réglementation relative à la fixation des prix.

Cette initiative s'inscrivait dans le prolongement des actions engagées en matière de collecte de données et de suivi régulier de l'évolution des prix afin de garantir que les pratiques tarifaires des enseignes de distribution soient conformes aux principes d'équité, de transparence et de protection du pouvoir d'achat des ménages.