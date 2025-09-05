Congo-Kinshasa: Promotion d'opportunités d'affaires et offres de services à travers une application numérique

A l'ère du numérique où le monde est devenu un village planétaire, les opportunités d'affaires, les offres de services ou accès à toute information nécessaire lié aux besoins sociaux professionnelles peuvent trouver des réponses à travers l'internet

En RDC, en vue de promouvoir le secteur d'affaires, l'entrepreneuriat, les partages des connaissances et tout autre événement important, des jeunes entrepreneurs congolais ont mis en place une application dénommée Meet'eka.

Selon les concepteurs de ce projet, cette application numérique permet de centraliser l'écosystème entrepreneurial en RDC, servir de véritable guichet unique en centralisant l'accès aux financements, à l'information réglementaire, aux opportunités de marché et aux mises en relations stratégique.

Il s'agit d'une solution numérique dédiée aux entrepreneurs congolais en vue de faciliter leur parcours et optimiser la croissance de leurs entreprises.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'aucuns estiment que ce genre de projet est à encourager et surtout devrait bénéficier du soutien du gouvernement d'autant plus que cela contribue à la création d'emplois et à la promotion de l'entrepreneuriat surtout chez les jeunes et aussi à booster les échanges et les informations dans tous les secteurs de la vie nationale entre les différentes couches de la population congolaise.