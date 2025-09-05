La nouvelle secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, Yennie Clara Mathurtine Osseté née Mberi Mouketou, a échangé le 3 septembre avec la directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa. Les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets liés à l'art, à l'aide multiforme à la jeunesse féminine congolaise. L'occasion était tout indiquée pour elle de découvrir l'épopée de l'explorateur franco-italien, dont le mémorial lui est érigé.

« Je viens d'être récemment nommée par le président de la République, chef de l'Etat, comme secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme et j'ai trouvé qu'en tant que femme d'abord et secrétaire de venir voir la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, pour lui présenter mes civilités. Et suite à cela, nous avons échangé sur le mémorial d'abord, parce que je suis une admiratrice d'art. Nous avons aussi parlé des problématiques que nous rencontrons au sein des femmes. Et nous avons échangé sur un projet futur que nous allons mettre ensemble en partenariat d'ici octobre », a expliqué la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme.

Nommée par décret présidentiel de 2025-342 du 7 août 2025, la nouvelle secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, Yennie Clara Mathurtine Osseté née Mberi Mouketou, s'est fixé quelques grands axes. Il s'agit, entre autres, d'encourager l'éducation de la jeune fille en lui garantissant l'accès à une éducation de qualité ; de plaider pour la participation des femmes au développement local en favorisant leur implication dans les processus de décision au niveau local ; de promouvoir les grandes figures féminines de l'histoire nationale.

Au cours de leur entretien, Bélinda Ayessa et Yennie Clara Mathurine Osseté née Mberi Mouketou se sont unanimement accordées pour apporter leur soutien multiforme à Rosamour Pavelickh, une jeune congolaise porteuse d'un projet de conférence qui aura lieu d'ici octobre.

Après le tête-à-tête, les deux personnalités se sont déportées au premier module de haut lieu d'histoire, où Bélinda Ayessa, à travers une visite guidée, a fait découvrir à son hôte l'épopée de l'explorateur franco-italien, Pierre Savorgan-de-Brazza. Yennie Clara Mathurtine Osseté née Mberi Mouketou est sortie de cette visite pleinement satisfaite.