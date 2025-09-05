Congo-Brazzaville: Parc national de Conkouati-Douli - Le CAD alerte sur les menaces des permis pétroliers

Le directeur exécutif du Centre d'action pour le développement (CAD), Trésor Nzila, a animé, le 4 septembre, à Brazzaville une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté un rapport qui révèle les menaces qui pèsent sur la zone protégée du parc national de Conkouati-Douli à cause des permis pétroliers en cours d'exploration.

Le rapport intitulé « Menaces croissantes liées à l'exploration pétrolière dans le parc national de Conkouati-Douli en République du Congo » dénonce l'exploration pétrolière qui se déroule dans la zone protégée la plus riche en biodiversité de la République.

Ce document qui a été réalisé par le CAD et son partenaire Earth Insight signale que deux blocs pétroliers chevauchent plus de la moitié de la superficie terrestre, près de 90 % des zones humides, mettant en danger des espèces menacées ainsi que 7000 habitants de la région. Il révèle l'ampleur des impacts environnementaux que pourraient avoir les permis pétroliers « Conkouati » attribué à l'entreprise Overseas United Limited en février 2024 puis « Niambi » attribué en avril 2025 à l'opérateur Oriental Energy.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le parc national de Conkouati est un sanctuaire de la vie, pas une zone d'exploitation. L'octroi de ces permis pétroliers est une décision politique extrêmement grave. Elle viole non seulement les lois nationales en matière de conservation, mais aussi les conventions internationales ratifiées par la République du Congo. Ce parc est l'un des derniers sanctuaires intacts d'Afrique centrale », a déclaré Trésor Nzila, directeur exécutif du CAD.

Les organisations locales et la société civile ont exprimé leur vive opposition à ces permis pétroliers et 13 organisations non gouvernementales nationales et internationales ont signé une déclaration publique demandant leur annulation immédiate, a-t-il ajouté. Malgré les avertissements des organisations de la société civile concernant l'impact négatif des activités pétrolières dans cette zone, rien ne s'est fait. Il a expliqué que le décret qui crée ce parc interdit toute activité extractive ou industrielle.

« La République du Congo doit immédiatement révoquer ces permis. Nos parcs ne doivent pas être des ressources à détruire. Malgré nos alertes, les autorités ne nous écoutent pas. Aucune zone protégée au Congo n'est à l'abri. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Pour des gains éphémères, on ne peut pas mettre en danger la vie des milliers d'individus et détruire ces richesses naturelles. Le même phénomène se déroule en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas contre le développement, mais on peut créer la richesse ailleurs », a déclaré Trésor Nzila.

Le parc national de Conkouati-Douli a été créé par décret présidentiel en 1999 et couvre plus de 8 000 km² de forêt tropicale, de zones humides, de mangroves, de rivières et d'estuaires. Il est divisé en trois zones de conservation : une zone intégrale, une zone tampon de 9 km², et une zone d'écodéveloppement. Le parc national de Conkouati-Douli est situé au sud-ouest de la République du Congo, à la frontière avec le Gabon. Notons que le sommet africain sur le climat se tiendra du 10 au 12 septembre 2025 à Addis-Abeba, Éthiopie, au siège de l'Union africaine.