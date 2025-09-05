Congo-Brazzaville: OEuvres caritatives - La Fondation Pro Social Inter-Etats va implanter un restaurant du coeur

Afin de lutter contre la faim et soutenir les populations vulnérables, la Fondation Pro Social Inter Etats (PSI) va ouvrir en janvier 2026 le Centre de ravitaillement alimentaire pour les personnes vulnérables (Crapev).

Le Crapev est une initiative humanitaire et sociale majeure qui vise à offrir des repas préparés gratuitement aux personnes en situation de grande précarité (veuves, orphelins, sans-abris, déplacés et familles vulnérables). À travers ce projet, la Fondation PSI entend apporter une réponse concrète à la faim, renforcer la solidarité communautaire et redonner dignité et espoir aux laissés-pour-compte.

Pour garantir la réussite de ce projet hautement humanitaire, Orcel Bayonga Mbondza, représentant résident de la Fondation PSI a effectué une tournée internationale du 10 au 27 août 2025 au Maroc, à Dubaï, dans les Emirats, en Éthiopie et en République démocratique du Congo afin de mobiliser des partenaires publics, privés et philanthropiques autour de cette vision.

En Éthiopie, des négociations préliminaires ont déjà même été engagées avec les autorités en vue de l'implantation du Crapev dans certaines localités du pays, démontrant ainsi la dimension internationale et l'importance stratégique de cette initiative « Le Crapev n'est pas seulement un projet de solidarité, c'est un acte de dignité et d'humanité. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où aucun enfant, aucune femme, aucun homme ne se couche le ventre vide », a dit Orcel Bayonga Mbondza, représentant-résident de la Fondation PSI, ambassadeur de la paix et de l'environnement, lauréat du Prix Nuit du mérite congolais.

La Fondation PSI invite donc les gouvernements, les entreprises, les institutions internationales, les ONG et les mécènes à s'associer à ce projet novateur pour garantir son succès et assurer sa pérennité. Signalons que la Fondation PSI a pour mission d'accompagner et de soutenir les projets gouvernementaux dans les secteurs de l'assainissement, de la santé et de la sécurité afin de contribuer au développement social et à l'amélioration de la qualité de vie des populations. Plusieurs actions ont déjà été menées par cette Fondation à Pointe-Noire en lien avec ses objectifs.