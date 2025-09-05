Congo-Brazzaville: Projet Kobikisa - Des structures sanitaires doivent renseigner sur les soldes des comptes

4 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Lydie Gisèle Oko

D'après la note signée le 3 septembre par le ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara, les responsables de toutes structures sanitaires sous contrat de financement basé sur la performance avec le projet Kobikisa sont priées de donner les informations sur les soldes des comptes servant de recouvrement, explique le communiqué de presse.

Les formations sanitaires doivent également donner des éclaircissements sur le cumul des fonds encaissés grâce au projet Kobikisa : le fonds d'investissement et subsides. Ces renseignements doivent parvenir à la hiérarchie au plus tard le 5 septembre, insiste le communiqué.

A cet effet, il est nécessaire à l'unité de gestion de renseigner sur l'impact du projet dans le système de santé.

En rappel, le projet de renforcement du système de santé dénommé « Kobikisa » est le fruit d'un prêt de 50 millions de dollars du Congo auprès de la Banque mondiale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il couvre trente-neuf districts sanitaires, soit 2 400 000 bénéficiaires. Il vise à accroître l'utilisation et la qualité des services de santé maternelle, reproductive et infantile dans les zones ciblées, en particulier parmi les ménages les plus vulnérables.

Il comprend trois composantes : la composante 1 axée sur le cofinancement de l'approche financement ayant pour base la performance et la mise en oeuvre de la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants, les ménages les plus pauvres.

La composante 2 se fonde sur le soutien des finances publiques sectorielles et le renforcement du système de santé. La dernière, la composante 3, est axée sur la gestion et le suivi du projet, assure sa gestion ainsi que sa mise en oeuvre technique et fiduciaire efficace et efficiente.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.