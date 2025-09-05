Congo-Brazzaville: Projet Kobikisa - Des structures sanitaires doivent renseigner sur les soldes des comptes

D'après la note signée le 3 septembre par le ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara, les responsables de toutes structures sanitaires sous contrat de financement basé sur la performance avec le projet Kobikisa sont priées de donner les informations sur les soldes des comptes servant de recouvrement, explique le communiqué de presse.

Les formations sanitaires doivent également donner des éclaircissements sur le cumul des fonds encaissés grâce au projet Kobikisa : le fonds d'investissement et subsides. Ces renseignements doivent parvenir à la hiérarchie au plus tard le 5 septembre, insiste le communiqué.

A cet effet, il est nécessaire à l'unité de gestion de renseigner sur l'impact du projet dans le système de santé.

En rappel, le projet de renforcement du système de santé dénommé « Kobikisa » est le fruit d'un prêt de 50 millions de dollars du Congo auprès de la Banque mondiale.

Il couvre trente-neuf districts sanitaires, soit 2 400 000 bénéficiaires. Il vise à accroître l'utilisation et la qualité des services de santé maternelle, reproductive et infantile dans les zones ciblées, en particulier parmi les ménages les plus vulnérables.

Il comprend trois composantes : la composante 1 axée sur le cofinancement de l'approche financement ayant pour base la performance et la mise en oeuvre de la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants, les ménages les plus pauvres.

La composante 2 se fonde sur le soutien des finances publiques sectorielles et le renforcement du système de santé. La dernière, la composante 3, est axée sur la gestion et le suivi du projet, assure sa gestion ainsi que sa mise en oeuvre technique et fiduciaire efficace et efficiente.