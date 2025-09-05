Congo-Brazzaville: Santé publique - L'OMS veut aider le pays à combattre le choléra

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a échangé, le 4 septembre, à Brazzaville avec le nouveau représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Congo, Vincent Sodjinou, qui lui a assuré l'appui de son institution en vue du contrôle de l'épidémie du choléra déclarée, depuis quelques jours, dans le district de l'île Mbamou.

« Effectivement, je viens de rencontrer le ministre de la Défense, c'est dans le cadre de ma présentation officielle, parce que je viens d'être désigné comme représentant résident de l'OMS au Congo et je suis également venu me présenter au ministre et recevoir les conseils de sa part pour la réussite de ma mission. Il faut dire que nous avons profité de cette première rencontre pour discuter de la situation actuelle qui prévaut dans le pays ; le pays fait face à une épidémie du choléra et dans le cadre de cette épidémie, il est nécessaire que toutes les forces soient mises à profit et à contribution pour un contrôle rapide de l'épidémie », a indiqué le Dr Vincent Sodjinou, soulignant que dans ce cadre l'OMS dispose d'un Mémorandum d'entente avec le ministère de la Défense depuis 2018. A ce titre, a-t-il assuré, l'OMS entend accompagner logistiquement et techniquement le Congo dans le contrôle de l'épidémie du choléra.

Outre cette rencontre, Charles Richard Mondjo a échangé également avec le diplomate sénégalais au Congo, Ousmane Diop. Les entretiens ont porté sur la coopération militaire et technique entre les deux pays. Au cours de son séjour récemment à Dakar, dans le cadre de la visite du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, le ministre de la Défense a eu à s'entretenir avec son homologue, le général Diop.

A cette occasion, des points de coopération ont été évoqués entre les deux autorités. « J'étais venu justement dans le cadre du suivi échanger avec le ministre sur les aspects intéressants de la coopération entre le Sénégal et la République du Congo, notamment en termes de formation ; la formation des officiers, sous-officiers, également des militaires congolais et sénégalais, au Sénégal comme au Congo. Nous avons également échangé sur les perspectives de coopération, principalement dans le domaine de la gestion des ressources humaines militaires », a-t-il signifié.

Au plan social, a-t-il poursuivi, le Sénégal a une certaine expérience qu'il est prêt à partager avec le Congo. "Nous avons également abordé la question de la coopérative de construction de logements pour les militaires. De même que la mutuelle de santé militaire et d'autres aspects qui vont être examinés entre les deux pays, pour renforcer l'actuelle coopération qui existe aujourd'hui entre le Sénégal et la République du Congo", a indiqué le ministre de la Défense.