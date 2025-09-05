Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire 2025-2026 - Félix Tshisekedi redonne vie à une école tombée en ruines

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué le 3 septembre, trois jours après la rentrée scolaire 2025-2026, une visite inopinée à l'Institut Liloba, situé dans le quartier Binza Ozone, commune de Ngaliema.

La visite surprise avait un double objectif : constater l'effectivité de la reprise des cours dans cet établissement proche de sa résidence officielle et évaluer l'état d'avancement des travaux de réhabilitation lancés depuis l'an dernier. Au total, dix huit salles de classe ont été entièrement modernisées, dotées de nouveaux bancs produits par le service national.

En plus, l'école s'est vu doter de bureaux administratifs remis à neuf, d'une salle informatique fonctionnelle et d'un atelier de mécanique réhabilité. La direction, les enseignants et les élèves de l'Institut Liloba ont chaleureusement salué cette modernisation, qui redonne un cadre d'apprentissage digne aux apprenants.

Dans un échange franc et convivial, les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude au chef de l'État pour cette initiative salutaire, qui vient renforcer les acquis de la gratuité de l'enseignement de base, en vigueur depuis plusieurs années. En réponse, le président de la République a encouragé les élèves et les enseignants à poursuivre leurs efforts, en mettant un point d'honneur sur la qualité des résultats attendus.

Fondé en 1977 par le maréchal Mobutu, l'Institut Liloba était autrefois une école d'élite, avant de sombrer progressivement dans la dégradation. Entièrement rénové aujourd'hui, l'établissement accueille plus de mille élèves et offre une formation dans plusieurs filières, dont la mécanique générale, contribuant ainsi à la formation technique et professionnelle de la jeunesse congolaise.