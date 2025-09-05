Congo-Brazzaville: Hôpital de l'Amitié sino-congolaise - Démarrage des travaux de réhabilitation des voies d'accès

Mis en service depuis 2013, l'hôpital de l'Amitié sino-congolaise est devenu difficile d'accès pour les usagers à cause du mauvais état de la route. Les travaux de réhabilitation du principal tronçon, lancés ce 4 septembre, visent à faciliter l'accès à ce centre hospitalier, symbole de la coopération sanitaire entre le Congo et la Chine.

Les premiers coups de pelle marquant le début des travaux ont été donnés par le maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, et le chargé d'affaires près l'ambassade de Chine au Congo, Qiu Jianming, en présence de l'administrateur-maire de Mfilou, Bibiane Itoua, ainsi que du personnel et partenaires de l'hôpital. Entièrement financés par l'ambassade de Chine sous forme de don, les travaux de réhabilitation comprennent l'amélioration de la chaussée d'environ 320 m linéaire, le renforcement des bétons, le curage du caniveau existant et la réparation des parois dégradées.

La société CBC en charge des travaux dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour finaliser le chantier. Prenant la parole au nom des 387 730 habitants et 13 quartiers de Mfilou-Ngamaba, la maire du septième arrondissement de la capitale, Bibiane Itoua, a salué le soutien de l'ambassade de Chine et des autorités visant à améliorer la qualité de vie de ses administrés. « La réhabilitation du tronçon hôpital de l'Amitié sino-congolaise de Mfilou soulagera non seulement les 387 730 habitants de Mfilou-Ngamaba, mais aussi l'ensemble de la population de la ville capitale. Cette voie permettra également d'accéder à d'autres structures essentielles comme le CEG de Mfilou et le lycée de la Réconciliation », s'est réjouie Bibiane Itoua.

En assurant la réhabilitation de la voie d'accès au centre hospitalier, l'ambassade de Chine entend contribuer à la pérennisation de cet hôpital témoin vivant de la coopération sino-congolaise. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine, Qiu Jianming, a évoqué la contribution de ce dispositif sanitaire, devenu depuis une dizaine d'années le siège de l'équipe médicale chinoise. « L'hôpital a contribué activement à l'amélioration des conditions sanitaires au Congo et illustré l'esprit de solidarité internationale dont fait preuve l'équipe médicale chinoise », a-t-il déclaré. Outre la réhabilitation de la route, l'équipe médicale chinoise qui est à sa trente-et-unième mission propose des soins gratuits à la population et un lot de médicaments a été offert au centre hospitalier.

Des travaux comme ceux de la réhabilitation du tronçon de l'Hôpital seront lancés sous peu avec notamment le soutien de la Banque mondiale, a indiqué Dieudonné Bantsimba, pour prévenir les inondations et d'autres catastrophes dans cet arrondissement de la capitale.