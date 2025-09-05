Congo-Brazzaville: Sixième ART - Le rideau se ferme sur Edgar Kulumbi

Le décès du comédien, auteur, metteur en scène et directeur artistique de la Compagnie Théâtre des Intrigants (CTI), la soirée du 3 septembre à l'Hôpital Maman Marie-Olive-Lembe, la prive d'un de ses illustres membres fondateurs.

Edgar Kulumbi N'Sin Mbwelia communément appelé « Edo » s'est éteint au centre hospitalier de référence Maman Marie-Olive-Lembe du quartier Nganda-Sese-Bibwa, dans la commune de la N'Sele après une longue maladie, a annoncé la CTI. La troupe théâtrale dont il était co-fondateur, depuis 1982, avec Valentin Mitendo Mwadi Yinda et le défunt Sylvain Katanga Mupey vient là de perdre un membre de son « noyau dur ».

L'Institut national des arts (INA) où il était chef de travaux vient de perdre un monument, mieux « un des piliers de l'enseignement du théâtre », comme nous l'a certifié Michel Ngongo, un de ses homologues de la section musique. En effet, chef de section Art dramatique honoraire, Edgar Kulumbi était « enseignant d'organisation générale des spectacles, de questions spéciales des arts de scène, et d'interprétation cinématographique ». Il a beaucoup donné à l'INA où il a, par ailleurs, obtenu sa licence en Animation culturelle, option administration et gestion des entreprises culturelles, sportives et des loisirs.

Sa carrière professionnelle, Edgar Kulumbi l'a bâtie solidement au fil des ans dans l'univers du théâtre partant de la CTI dont il était d'ailleurs le directeur artistique attitré au moment de sa mort. Très actif dans le monde du sixième art congolais, il a su jongler entre plusieurs fonctions. Il a donc cumulé différents métiers, à savoir critique de cinéma et de théâtre, comédien, metteur en scène et opérateur culturel.

C'est ainsi qu'il a été « coordonateur du festival Joucotej (Journées congolaises de théâtre pour et par l'enfant et la jeunesse) et coordonnateur de l'Association des troupes de la Tshangu (A.T-T) », apprend-on. Edgar Kulumbi a également mis sa plume au service du théâtre. Dramaturge, il a écrit près d'une dizaine de textes entre 1988 et 2007. Il s'agit de To signer Eyoma et Locataires gênants (1988), Kinshasa, l'enfer du Paradis (1992), Les souliers de la princesse (1997), Héritage (1999), Les arbres de Masonga (2002), Mibeko se Mibeko (2006) et L'étranger de Mbanza Velele (2007).

Le programme des funérailles d'Edgar Kulumbi sera établi après concertation de la CTI avec sa famille biologique, a affirmé le comédien Bavon Diana Lamba. Joint au téléphone par Le Courrier de Kinshasa le 4 septembre, le collègue éploré du disparu qui a eu l'avantage de le côtoyer plusieurs années au sein de la réputée troupe de théâtre susmentionnée a dit qu'il sera diffusé par communiqué.