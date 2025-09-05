Congo-Brazzaville: Administrations publiques - Trente agents certifiés en suivi et évaluation

Les bénéficiaires ont reçu leurs attestations en conception et mise en oeuvre d'un système de suivi et évaluation axé sur les résultats, ce 3 septembre, à Brazzaville, après des sessions de formation en ligne et en présentiel.

Remettant les certifications aux bénéficiaires, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'État, Luc Joseph Okio, a réaffirmé la vision du gouvernement en matière de renforcement des capacités du personnel public.

La cérémonie de remise des attestations en conception et mise en oeuvre d'un système de suivi et évaluation axé sur les résultats a été présidée par le ministre Luc Joseph Okio. Bien que plusieurs semaines se soient écoulées depuis la clôture de l'atelier national de formation, les récipiendaires et responsables des administrations publiques étaient venus à la cérémonie inédite du processus de réforme du secteur public.

Dans son message, le ministre Luc Joseph Okio a souligné le rôle fondamental du suivi-évaluation dans une gestion moderne et responsable des politiques publiques. « Ces mécanismes ne se contentent pas de mesurer les progrès, ils garantissent également la pertinence et l'efficacité de nos programmes de développement dans un contexte où la redevabilité est plus qu'un impératif », a-t-il déclaré.

L'atelier de formation, qui a eu lieu du 12 au 16 mai, a été instrumental pour doter les agents des différents départements ministériels des outils nécessaires à une planification et un suivi rigoureux de leurs projets. Le ministre a également mis l'accent sur l'initiative prise par le ministère chargé de la Réforme de l'État pour élaborer un Plan stratégique de la réforme 2025-2029. Ce plan, consolidé par un diagnostic des capacités nationales en matière de suivi et évaluation, vise à instaurer une culture de résultats où chaque action est scientifiquement guidée. « Nous voulons des données probantes. Chaque projet doit être mesuré et ajusté avec rigueur », a insisté le ministre.

Les récipiendaires sont appelés à devenir des ambassadeurs de cette nouvelle culture de suivi-évaluation au sein de leurs administrations respectives. Responsable du programme de formation, le conseiller à l'évaluation des réformes, Roger Ongouaomo-Moké, a estimé que l'acquisition des certifications représente une responsabilité « accrue ». A travers ces formations, le pays amorce un tournant placé sous le signe de l'efficacité et de l'innovation dans la gestion des ressources publiques.