Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Des chefs coutumiers désapprouvent les remplacements des autorités coutumières locales par les M23

Des chefs coutumiers du Grand Kivu ont exprimé leur vive inquiétude face aux remplacements forcés d'autorités traditionnelles locales par la rébellion de l'AFC/M23 dans les territoires occupés du Nord-Kivu.

Lors d'un échange autour du processus de paix en cours, ils ont dénoncé une menace grave contre le pouvoir coutumier, susceptible de provoquer une implosion des conflits et une rupture de la cohésion sociale.

Selon plusieurs sources locales, dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, les chefs coutumiers déplacés par la guerre sont systématiquement remplacés par des figures proches du M23 ou par des usurpateurs en conflit avec les autorités légitimes. Certains ont été contraints de suivre des formations politico-militaires avant d'être écartés ou permutés.

Dans la chefferie de Bashali (Masisi), le chef légitime Roger Bashali a été remplacé par son cousin, avec qui il est en litige devant la commission de règlement des conflits coutumiers. Par ailleurs, le M23 a transformé plusieurs entités coutumières en cités administratives, notamment Sake, Ngungu, Rubaya et Bweremana, modifiant ainsi la carte territoriale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Nyiragongo, cinq chefs de groupements sur sept ont été remplacés. Les grands chefs légitimes, tels que Mwami Lebon Bigaruka Bakungu (Bukumu) et Mwami Jean-Baptiste Ndeze Katurebe (Rutshuru), ont été évincés au profit de leurs adversaires coutumiers.

Des notables et acteurs locaux appellent le gouvernement à intervenir rapidement pour éviter une détérioration irréversible de la situation. Ils demandent que cette question soit inscrite parmi les priorités des pourparlers de paix en cours.