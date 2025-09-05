Congo-Kinshasa: Crise dans l'Est du pays - Judith Suminwa rassurée des efforts de l'ONU pour l'application de la Résolution 2773

Le Gouvernement congolais, sous la conduite de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, a réaffirmé sa détermination à restaurer la paix dans l'Est du pays lors d'une réunion stratégique avec une délégation de l'ONU conduite par Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix.

En présence de plusieurs membres du gouvernement, les discussions ont porté sur :

L'application effective de la Résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée en février 2025,

L'évaluation des processus de paix de Washington et Doha,

Le rôle de la MONUSCO dans la protection des civils et la stabilisation des zones en conflit.

" La violence ne diminue pas, elle s'intensifie. Il faut redoubler d'efforts pour un cessez-le-feu et la mise en oeuvre des engagements pris. Ça veut dire que nous devons tous ensemble redoubler nos efforts pour faire en sorte que des progrès concrets, réels, amenant la fin de la violence, un cessez-le-feu et la mise en oeuvre de tous les engagements pris, la mise en oeuvre de la résolution 2773, se concrétise enfin parce que les populations souffrent », a déclaré Jean-Pierre Lacroix.

Le diplomate onusien a également souligné les contraintes financières qui pèsent sur l'ONU, appelant la RDC à plaider pour un financement continu afin de soutenir les opérations de paix et l'aide humanitaire.

Le Secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix a aussi saisi cette opportunité pour révéler l'aide apportée par la MONUSCO dans la protection de la population civile dans la partie Est de la RDC, qui est en proie à la crise humanitaire.

"La MONUSCO continue de travailler activement à la protection des civils, fait de son mieux. Il y a des centaines de milliers de civils congolais qui sont protégés tous les jours en coopération avec nos collègues humanitaires, qui ont vu malheureusement leurs ressources diminuer, mais il faut que nous soyons en mesure de faire davantage. Je crois que le moment est venu pour une mobilisation de tous les acteurs.

C'est la raison pour laquelle nous sommes convenus de renforcer notre coopération avec les autorités congolaises, avec le Gouvernement congolais, pour pousser à une application réelle sur le terrain des engagements pris de la résolution 2773, et encore une fois des engagements pris à Washington et Doha. Vous pouvez compter sur les Nations Unies vous pouvez compter sur la Monusco", a-t-il renchéri.

Concernant la situation humanitaire, Lacroix a insisté sur la nécessité d'un couloir humanitaire sécurisé, dénonçant les restrictions de mouvement imposées aux équipes sur le terrain.

"C'est une situation intolérable. Tous les acteurs doivent se mobiliser pour garantir l'accès aux populations en détresse", a-t-il martelé.

La Première Ministre a réaffirmé l'engagement du Gouvernement à accompagner les efforts de l'ONU, tout en maintenant sa priorité sur la sécurité nationale et la lutte contre les violations perpétrées par le M23/AFC et leurs alliés.