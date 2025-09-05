Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Le Mali s'offre les Comores et garde espoir

Après sa contre-performance (0-0) face à la Centrafrique lors de la sixième journée, le Mali s'est repris en s'imposant devant les Comores (3-0) lors de la 7e journée. Même si le leader du groupe I, le Ghana, est à quatre points, les Aigles gardent encore leurs chances de qualification.

Dans une rencontre qui avait des allures de dernière chance pour rester dans la course à la qualification, le Mali a été au rendez-vous. Très irrégulier dans ces éliminatoires, incapable de battre la Centrafrique en deux rencontres (1-1 ; 0-0), le Mali a su dompter (3-0) les Comores ce jeudi 04 septembre dans le groupe I des éliminatoires de la Coupe du monde. Dominateurs dès les premiers instants du match, les Aigles ont ouvert le score par Nene Dorgeles après un bon travail de Mustapha Sangaré dans la surface de réparation (28e). Les Maliens auraient pu doubler la mise grâce à Kamory juste avant la mi-temps, mais la frappe du joueur de Brest finit sur le poteau (44e). C'est finalement sur penalty, obtenu par Lassine Sinayoko, que le numéro 10 malien offre une avance confortable aux siens (70e).

Ghana-Mali, lundi prochain

Grâce à cette victoire, le Mali se relance avec une troisième place, derrière à un point du deuxième Madagascar et à quatre points du Ghana, le leader du groupe qui reçoit les... Maliens lundi prochain.

De son côté, le Ghana a manqué une belle occasion de prendre le large sur ses poursuivants en concédant le match nul (1-1) face au Tchad. Dans une rencontre disputée au stade olympique Idris-Déby-Itno, à N'Djamena, les Black stars ont ouvert le score très tôt grâce à leur capitaine Jordan Ayew (17e) servi par Mohamed Kudus. Les hommes d'Otto Addo n'ont pas su tuer le match malgré une possession de balle de 65% contre 45% et sept corners à zéro pour eux.

Les Tchadiens, dirigés pour la première fois officiellement par leur nouveau sélectionneur Raoul Savoy, ont ainsi profité du manque de réalisme adverse pour égaliser dans les dernières minutes par Celestine Ecua (89e) et inscrire leur premier point dans ces éliminatoires.

Après ce match nul du Ghana, Madagascar a profité de son match contre la Centrafrique pour se rapprocher de la tête du classement. Les Barea ont empoché les trois points et reviennent à trois longueurs des Black stars, à trois journées de la fin des éliminatoires. Warren Caddy a ouvert le score dans les arrêts de jeu de la première période (45+1) avant qu'Arnaud Randrianantenaina ne double la mise à l'heure de jeu face à des Centrafricains (5e) déjà largués dans la course à la qualification.