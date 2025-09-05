Afrique: Vers une vision commune de l'avenir du continent africain

5 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Lomé abrite depuis jeudi un colloque consacré à la problématique de l'intégration africaine, à l'initiative du Centre de réflexion "Le Rameau de Jessé", une organisation de la société civile togolaise.

Réunissant enseignants-chercheurs, acteurs politiques et représentants de la société civile de plusieurs pays africains, la rencontre s'articule autour du thème :

« Pour l'Afrique de demain : Voix et voies pour l'intégration ».

Les travaux, prévus jusqu'au 6 septembre, permettront d'examiner en profondeur les freins politiques, économiques et culturels qui ralentissent la marche des États africains vers une véritable union.

L'intégration africaine, initiée depuis plusieurs décennies pour relever des défis communs, reste freinée par des crises sécuritaires et politiques récurrentes, ainsi que par un manque de coordination entre les États.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.