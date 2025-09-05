Congo-Kinshasa: L'ADFCO appelle à l'organisation des élections à la FECOFA et dans les ligues nationales

5 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À l'approche de la saison sportive 2025-2026, l'Association des dirigeants de football du Congo (ADFCO) exige la tenue d'élections à la Fédération congolaise de football association (FECOFA) ainsi qu'au sein des différentes ligues nationales.

Les membres de cette structure ont lancé cet appel le jeudi 4 septembre 2025, lors d'une rencontre organisée dans la salle des réunions du stade Tata Raphaël, à Kinshasa.

« Nous exigeons que le calendrier électoral des ligues nationales et du comité exécutif de la FECOFA soit publié dans un délai raisonnable à compter de la réception de la présente correspondance. À défaut, nous serons dans l'obligation de ne pas engager les clubs pour la saison sportive 2025-2026 », a déclaré le secrétaire général de l'ADFCO, Guy Mafuta Kabongo.

L'organisation se dit prête à saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour dénoncer ce qu'elle qualifie de gestion prolongée et illégale des ligues et de la FECOFA.

Les sociétaires des clubs de football menacent également d'alerter officiellement la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération internationale de football association (FIFA) sur la gravité de la situation et la nécessité d'une intervention urgente.

Ils expriment par ailleurs leur inquiétude quant au risque de blocage des clubs congolais engagés dans les compétitions interclubs de la CAF.

La période de prolongation pour l'enregistrement des joueurs auprès de la CAF prend fin ce vendredi.

Une fermeture définitive de cette fenêtre d'enregistrement pourrait entraîner l'exclusion totale des clubs congolais de ces prestigieuses compétitions, compromettant ainsi gravement l'avenir du football national.

