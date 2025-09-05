Afrique Australe: Réouverture de la frontière RDC-Zambie au village Musosa après 8 jours de fermeture

5 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La frontière entre la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie, du côté du village Musosa en territoire de Moba, dans la province du Tanganyika, a été réouverte le mercredi 3 septembre 2025, après une fermeture de huit jours. Celle-ci avait été fermée le 27 août dernier à la suite d'un incident survenu au niveau du village Musosa en RDC et du côté de Kaputa en Zambie.

Selon des sources concordantes, la fermeture faisait suite à l'arrestation par les autorités zambiennes de deux militaires des Forces armées de la RDC (FARDC). Ces militaires étaient accusés d'être entrés illégalement en Zambie pour traquer des Congolais qui franchissaient la frontière clandestinement par des sentiers afin d'assouvir leurs achats à bas prix lors d'une foire organisée en Zambie le 27 août. En réaction, les FARDC avaient renforcé la surveillance pour stopper ces passages frauduleux, ce qui a conduit à l'interpellation des soldats congolais.

Des témoins rapportent qu'un citoyen zambien ayant repéré les militaires congolais pourchassant les civils sur leur territoire avait alerté les forces de sécurité zambiennes, qui avaient ensuite ont procédé à l'arrestation des deux militaires congolais, estimant qu'ils étaient entrés illégalement sur le sol zambien.

En représailles, la RDC avait fermé sa frontière exigeant la libération immédiate de ses soldats.

À ce jour, les deux militaires congolais restent en détention côté zambien. L'administrateur du territoire de Moba, Victor Kanfwa, accompagné par les responsables des services de sécurité, s'est rendu ce mercredi 3 septembre au village Musosa pour constater la réouverture effective de la frontière.

