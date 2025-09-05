Congo-Kinshasa: Plus de 500 cas de violations des droits humains recensés en juillet 2025

5 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH) a affirmé, jeudi 4 septembre, avoir documenté 535 cas de violations et atteintes aux droits humains en RDC au cours du mois de juillet dernier.

Ces chiffres représentent une hausse de 6 % par rapport au mois de juin, qui avait enregistré 506 cas similaires.

Au moins 87 % de ces violations ont été commises dans des zones affectées par des conflits armés. La province du Nord-Kivu arrive en tête avec 288 cas, suivie du Sud-Kivu avec 118 cas, et de l'Ituri avec 56 cas.

La majorité des violations sont attribuées à des membres de groupes armés, notamment les rebelles de l'AFC/M23 (234 cas), les combattants Wazalendo (38 cas), les militaires des FARDC (70 cas), ainsi que des agents de la Police nationale congolaise (48 cas).

Le BCNUDH a également recensé 34 cas de violences sexuelles, touchant 69 femmes. Ces abus sont directement liés aux conflits armés en cours.

Dans le cadre de la lutte contre l'impunité, l'organisation a par ailleurs noté 151 décisions judiciaires, ayant conduit à la condamnation de 20 militaires, trois agents de la police nationale et six civils.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.