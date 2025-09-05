Congo-Kinshasa: Plus de 500 cas de violations des droits humains recensés en juillet 2025

Le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH) a affirmé, jeudi 4 septembre, avoir documenté 535 cas de violations et atteintes aux droits humains en RDC au cours du mois de juillet dernier.

Ces chiffres représentent une hausse de 6 % par rapport au mois de juin, qui avait enregistré 506 cas similaires.

Au moins 87 % de ces violations ont été commises dans des zones affectées par des conflits armés. La province du Nord-Kivu arrive en tête avec 288 cas, suivie du Sud-Kivu avec 118 cas, et de l'Ituri avec 56 cas.

La majorité des violations sont attribuées à des membres de groupes armés, notamment les rebelles de l'AFC/M23 (234 cas), les combattants Wazalendo (38 cas), les militaires des FARDC (70 cas), ainsi que des agents de la Police nationale congolaise (48 cas).

Le BCNUDH a également recensé 34 cas de violences sexuelles, touchant 69 femmes. Ces abus sont directement liés aux conflits armés en cours.

Dans le cadre de la lutte contre l'impunité, l'organisation a par ailleurs noté 151 décisions judiciaires, ayant conduit à la condamnation de 20 militaires, trois agents de la police nationale et six civils.