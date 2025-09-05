Congo-Kinshasa: Un mort et des biens volés dans deux embuscades simultanées sur la RN 27 à Djugu

Deux embuscades simultanées, attribuées à la milice CRP proche de Thomas Lubanga, ont eu lieu ce jeudi sur la route nationale 27 (RN 27) dans le territoire de Djugu en province de l'Ituri. Ces attaques ont coûté la vie à un opérateur économique et ont entraîné le pillage de plusieurs biens de valeur.

Selon des sources sécuritaires, la première embuscade s'est déroulée vers 11 heures au village de Lindji. Trois véhicules de transport en commun, circulant entre Mahagi et Bunia, ont été la cible des assaillants. Ces derniers ont pillé tous les biens de valeur des passagers, y compris de grosses sommes d'argent.

La seconde embuscade, survenue vers 13 heures dans le village de Sanduku 1, a été menée par un groupe d'environ quarante hommes armés liés à la milice CRP. C'est lors de cette attaque qu'un opérateur économique, revenant du village d'Ala où il avait vendu des haricots au marché de Fataki, a été abattu par balle. Sa moto ainsi que la cargaison qu'elle transportait ont été emportées par les assaillants.

Après les attaques, les miliciens se sont retirés dans la brousse avant l'arrivée des Forces armées de la RDC (FARDC), qui ont pu récupérer le corps de la victime pour le restituer à sa famille dans le groupement de D'zna.

Cette série d'attaques vient rappeler la persistance de l'insécurité sur la RN 27, un axe vital pour le commerce et la vie quotidienne des populations locales, continuellement menacée par les activités des groupes armés opérant dans la région, déplorent des sources locales.