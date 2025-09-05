Congo-Kinshasa: Trois morts dans des manifestations des Wazalendo contre la nomination du général Gasita à Uvira

Trois civils, dont deux conducteurs de moto-tricycles, blessés lors des manifestations des combattants Wazalelendo, contre la nomination du général Gasita au Renseignement à Uvira (Sud-Kivu), sont décédés jeudi 4 septembre, ont rapporté des sources médicales locales, soulignant la gravité de la situation. Ces combattants sont alliés des Forces armées de la RDC (FARDC).

Les manifestations ont fortement perturbé les activités socio-économiques, notamment avec l'érection de barricades sur l'axe routier stratégique de Kilomoni, reliant Uvira à la frontière burundaise, paralysant les échanges commerciaux et les déplacements transfrontaliers.

Les Wazalelendo accusent le général Gasita d'être un agent double au service de la rébellion du M23 et d'avoir joué un rôle déterminant dans la prise de Bukavu par ce groupe armé en février 2025. Cette situation alimente une tension persistante entre ces alliés des Forces armées de la RDC (FARDC) dans la lutte contre le M23.

Dans un communiqué publié jeudi, le maire adjoint d'Uvira, Kifara Kapenda, a déploré les troubles à l'ordre public et appelé à la fin des manifestations, tout en affirmant que les revendications des manifestants avaient été entendues. Il a lancé une invitation aux organisateurs à participer à une réunion d'urgence programmée pour vendredi 5 septembre afin d'examiner la situation.

Le général Gasita, actuellement chargé des opérations et du Renseignement à Uvira, avait survécu à une tentative d'assassinat dans la plaine de la Rusizi après la chute de Bukavu, avant de se réfugier brièvement au Burundi puis d'être rappelé par les autorités militaires à Kisangani et Kinshasa.