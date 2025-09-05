Congo-Kinshasa: Trois morts dans des manifestations des Wazalendo contre la nomination du général Gasita à Uvira

5 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Trois civils, dont deux conducteurs de moto-tricycles, blessés lors des manifestations des combattants Wazalelendo, contre la nomination du général Gasita au Renseignement à Uvira (Sud-Kivu), sont décédés jeudi 4 septembre, ont rapporté des sources médicales locales, soulignant la gravité de la situation. Ces combattants sont alliés des Forces armées de la RDC (FARDC).

Les manifestations ont fortement perturbé les activités socio-économiques, notamment avec l'érection de barricades sur l'axe routier stratégique de Kilomoni, reliant Uvira à la frontière burundaise, paralysant les échanges commerciaux et les déplacements transfrontaliers.

Les Wazalelendo accusent le général Gasita d'être un agent double au service de la rébellion du M23 et d'avoir joué un rôle déterminant dans la prise de Bukavu par ce groupe armé en février 2025. Cette situation alimente une tension persistante entre ces alliés des Forces armées de la RDC (FARDC) dans la lutte contre le M23.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un communiqué publié jeudi, le maire adjoint d'Uvira, Kifara Kapenda, a déploré les troubles à l'ordre public et appelé à la fin des manifestations, tout en affirmant que les revendications des manifestants avaient été entendues. Il a lancé une invitation aux organisateurs à participer à une réunion d'urgence programmée pour vendredi 5 septembre afin d'examiner la situation.

Le général Gasita, actuellement chargé des opérations et du Renseignement à Uvira, avait survécu à une tentative d'assassinat dans la plaine de la Rusizi après la chute de Bukavu, avant de se réfugier brièvement au Burundi puis d'être rappelé par les autorités militaires à Kisangani et Kinshasa.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.