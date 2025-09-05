Afrique: Soudan du Sud-RDC - Sébastien Désarbre motive ses joueurs à gagner pour conforter leur position

Le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Désarbre, a encouragé ses joueurs à remporter leur match contre le Soudan du Sud afin de consolider leur position de leader du groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Son appel est intervenu lors de la conférence de presse d'avant-match, tenue le jeudi 4 septembre à Juba, capitale du Soudan du Sud.

« La RDC aborde ce match avec la volonté de gagner pour conforter sa place », a déclaré Sébastien Désarbre en conférence de presse.

Le technicien français a rappelé qu'il reste encore quatre rencontres à disputer dans un parcours entamé il y a deux ans. À ce stade des éliminatoires, il a exhorté ses joueurs à rester concentrés et à se préparer sérieusement pour le match de ce vendredi.

« Nous allons jouer pour essayer de nous imposer ici, même si nous savons que ce ne sera pas facile. Nous avons battu cette équipe à Kinshasa 1-0. C'est une formation combative, bien organisée sur le terrain. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes, faire plaisir à nos supporters et tenter de récolter des points qui nous rapprocheraient de notre objectif final », a-t-il ajouté.

Deux autres rencontres du groupe sont également programmées ce vendredi à 20h : la Mauritanie, dernière du groupe avec 2 points, affronte le Togo, 4e avec 4 points et le Sénégal, 3e avec 12 points, joue contre le Soudan, 2e avec également 12 points.

Classement partiel du groupe B

RDC 13 points +6

Soudan 12 points +6

Sénégal 12 points +7

Togo 4 points -3

Soudan du sud 3 points -8

Mauritanie 2points -7