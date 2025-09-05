Sénégal: Dans la ville sainte de Tivaouane, prières et ferveur pour un grand pèlerinage de la confrérie tidiane

5 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Léa-Lisa Westerhoff

Au Sénégal, quelques 5 millions de pèlerins sont annoncés à Tivaouane pour célébrer le Gamou, fête marquant la naissance du prophète Mahomet, lors d'une nuit de prières et de chants religieux. Depuis une dizaine de jours déjà, les tidianes, fidèles de la plus grande confrérie musulmane du pays, ont afflué vers cette ville sainte, devenue lieu de pèlerinage. Reportage.

Telle une fourmilière, le mausolée blanc et doré de Tivaouane, à l'ouest du Sénégal, bruisse de monde venu s'y recueillir. Des personnes vêtues de beaux boubous, comme Mamie, sourire aux lèvres, arrivée de Dakar un peu plus tôt. « Ça fait un grand plaisir de venir célébrer la naissance du prophète à Tivaouane, il y a plus de spiritualité ici », savoure-t-elle.

Construite en hommage à El Hadj Malick Sy, le guide spirituel soufi qui a organisé le premier pèlerinage des membres de sa confrérie en 1902 à Tivaouane, pour fêter la naissance du prophète Mohammed, le rendez-vous est devenu incontournable pour des milliers de tidianes.

Prières toute la nuit

Amadou, lui, est venu de Kaolack (ouest du Sénégal). « Chaque année, je viens pour écouter les conseils que notre marabout nous donne et ça nous fait du bien : sur comment on se comporte dans la famille, en étant loyal et éduqué », explique-t-il.

Défenseur d'un islam pétri de spiritualité et ouvert, jeudi le khalife général des tidianes, Cheikh Abûbakr Mouhamadou Mansour Sy Malick; a alerté sur le déclin moral de la société sénégalaise citant la consommation de drogue, les jeux de hasards et les paris parmi les fléaux à combattre. Il a également exprimé sa solidarité envers le peuple palestinien, lors du discours à ses fidèles. Il a également dénoncé « les attaques brutales de l'État sioniste » et « l'indifférence totale des nations puissantes de ce monde ».

Abdoulaye, de son côté, fait partie des bénévoles qui aident à organiser cette fête appelée Gamou, au Sénégal. « Ça fait 2 ans que je fais ça et ça me fait plaisir. L'islam nous pousse à aider notre prochain », raconte-t-il.

Toute la nuit, des milliers de pèlerins sont venus se joindre au cortège de fidèles pour prier sur le parvis de la grande mosquée Blanche. Et dans toutes les maisons et mosquées de la ville s'élevaient des chants pour célébrer le prophète Mohamed.

Cela représente le fait de perpétuer un enseignement, celui de El Hadj Malick Sy, qui passe par la célébration du prophète Mohammed, pour en faire un moment pédagogique, pour s'inspirer de la vie prophétique, rappeler ses valeurs, rappeler son enseignement pour que les gens puissent s'en inspirer, surtout dans un monde aujourd'hui global, la cohésion sociale, etc. Mais pour les Tidianes aussi, c'est un moment d'allégeance, de renouvellement d'allégeance à El Hadj Malick Sy en tant que guide qui leur a transmis des valeurs de tolérance, d'acceptation d'autrui et de vivre un Islam de paix et de cohésion sociale. 

