Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 septembre 2025

revue de presse

Afrique: ONU Femmes dénonce la sous-représentation persistante des femmes dans les médias

Alors qu’elles constituent la moitié de la population mondiale, les femmes restent largement absentes des contenus médiatiques. La dernière édition du Projet mondial de surveillance des médias (GMMP) révèle que seulement 26 % des sujets et sources d’information sont des femmes, apprend-on d’un communiqué d’ONU Femmes rendu public ce 04 septembre. Une stagnation préoccupante qui freine la marche vers l’égalité.

Selon les résultats 2025 du Projet mondial de surveillance des médias (GMMP), les femmes ne représentent que 26 % des personnes vues, entendues ou citées dans les actualités. Cette étude, la plus vaste sur la représentation des genres dans les médias, est menée par l’organisation internationale de défense des droits à la communication WACC et soutenue par ONU Femmes. (Source allAfrica)

Guinée-Bissau: Son mandat terminé, le président Embalo entend rester en poste jusqu'à la prochaine présidentielle

Si son mandat s'est officiellement achevé à minuit dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 septembre, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo n'entend toutefois pas quitter le pouvoir avant l'élection de son successeur qui n'interviendra que dans un peu plus de deux mois. En face, l'opposition crie à l'illégitimité et réclame une « transition démocratique » dans un pays qui a connu une dizaine de coups d'État en deux décennies seulement. ( Source : RFI )

RDC : Une nouvelle épidémie d’Ebola frappe et fait au moins 15 morts

Le ministère de la santé congolais a déclaré une nouvelle épidémie d’Ebola jeudi 4 septembre en République démocratique du Congo (RDC). Le dernier bilan fait état de 15 morts. selon un bilan encore provisoire, 28 cas suspects ont été enregsitrés dans la province du Kasaï, le territoire concerné par l'épidémie. En 50 ans, le virus Ebola a fait 15 000 morts en Afrique. "Il s'agit de la 16e épidémie enregistrée dans notre pays", a déploré le ministre Samuel Roger Kamba. La dernière épidémie en RDC remonte à trois ans et avait fait six morts. ( Source : Africaradio )

Afrique : Ouverture de la 4e Foire commerciale intra-africaine en Algérie

À Alger, du 4 au 10 septembre, la 4ᵉ Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) se veut plus qu’une vitrine : une plateforme pour bâtir le marché intérieur africain. Objectif annoncé : 44 milliards de dollars de contrats, soit un volume record depuis la création de l’événement en 2018. Parmi les chefs d’État africains présents, l’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, actuel président du Conseil consultatif de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), a reçu le flambeau symbolisant l’organisation de l’édition 2027. ( Source : Africa 24)

Air Côte d’Ivoire lance sa ligne Abidjan–Paris avec un nouvel Airbus

Dans le cadre de son expansion stratégique, Air Côte d’Ivoire a réceptionné un Airbus A330 Neo flambant neuf à Toulouse. L’appareil desservira prochainement la très attendue liaison Abidjan–Paris, marquant une nouvelle étape dans l’ambition internationale de la compagnie nationale. Air Côte d’Ivoire passe à la vitesse supérieure.

Une délégation ivoirienne s’est rendue cette semaine à Toulouse, au siège du constructeur européen Airbus, pour réceptionner un Airbus A330 Neo de dernière génération. Ce nouvel appareil assurera la future liaison entre Abidjan et Paris, une route très attendue par les voyageurs d’affaires et la diaspora. ( Source : Actu Cameroun )

Afrique : Les musulmans célèbrent le Mawlid, la naissance du prophète Mahomet

Cette fête religieuse musulmane, dont la date varie en fonction des pays, honore la naissance du prophète Mahomet. L’Al-Mawlid al-Nabawi, également appelé le Mawlid, honore la naissance du prophète Mahomet, aussi bien chez les sunnites que les chiites. C’est une occasion pour les musulmans de célébrer l’existence et les enseignements du dernier prophète de l’islam. Bien que cette fête soit largement célébrée dans les pays musulmans, sa date officielle est sujette à débats. Ces fluctuations sont liées aux différences de datation musulmane et chrétienne. ( Source : Actu.f )

Au Ghana, des violences intercommunautaires font une trentaine de morts et 48 000 déplacés

Des affrontements intercommunautaires dans le nord du Ghana ont fait au moins 31 morts et déplacé près de 50 000 personnes depuis fin août, ont déclaré jeudi 4 septembre des responsables gouvernementaux.

L'Organisme national de gestion des catastrophes a dit à l'AFP qu'environ 48 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, avaient été forcées de quitter leur domicile en raison de ces violences, qui trouvent leur origine dans un conflit foncier. ( Source : Elmawkie.dz)

Zambie : L’ancien ministre Joseph Malanji condamné à quatre ans de travaux forcés pour corruption

En Zambie, l’ancien ministre des Affaires étrangères Joseph Malanji a été condamné ce jeudi à quatre ans de prison assortis de travaux forcés. Âgé de 60 ans, il a été reconnu coupable de détournement de fonds publics ayant servi notamment à l’achat de deux hélicoptères lorsqu’il était membre du gouvernement de l’ex-président Edgar Lungu (2018-2021).

Son co-accusé, l’ancien secrétaire au Trésor Fredson Yamba, a écopé de trois ans d’emprisonnement pour avoir facilité le transfert injustifié de plus de 8 millions de dollars à la mission diplomatique de la Zambie en Turquie. Ces deux condamnations marquent une première dans la lutte anticorruption visant des hauts responsables de l’ère Lungu. ( Source : Voxafrica )

Nigéria : Une aide américaine de 32,5 millions de dollars pour lutter contre la faim

Les États-Unis annoncent une aide de 32,5 millions de dollars au Nigeria. C'est une décision rare depuis le changement de politique étrangère sous Donald Trump. L'aide vise à lutter contre la faim dans le pays, la mission américaine au Nigeria a confirmé cette information mercredi. Ce financement permettra de fournir une assistance alimentaire et un soutien nutritionnel aux personnes déplacées.

Le nord du Nigeria connaît une grave crise alimentaire. L’insécurité et les coupes budgétaires ont aggravé la situation. Selon le Programme alimentaire mondial, plus de 1,3 million de personnes risquent de manquer de nourriture. Vingt-sept cliniques dans l’État de Borno pourraient fermer. (Source Africanews)

Afrique du Sud : Le réseau ferroviaire s’ouvre aux privés

L’Afrique du Sud a approuvé l’octroi de licences d’exploitation à 11 entreprises privées pour exploiter des trains sur son réseau ferroviaire national. L’ouverture du réseau ferroviaire sud-africain aux privés devrait permettre de débloquer jusqu’à 20 millions de tonnes de fret supplémentaires par an et de repenser la logistique minière.

Les licences de 10 ans, accordées en août par l’entreprise publique de logistique Transnet, marquent un tournant majeur dans la politique ferroviaire sud-africaine, permettant aux opérateurs privés d’investir dans les infrastructures et d’accroître la capacité sur 41 itinéraires clés. ( Source : Apanews )