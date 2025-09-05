Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - L'Algérie et la Tunisie se rapprochent de la qualification

À trois journées de la fin des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l'Algérie et la Tunisie, vainqueurs respectivement du Botswana (3-1) et du Liberia (3-0) prennent le large dans leur groupe. Les Amériques ne sont pas loin pour les Fennecs et les Aigles de Carthage.

L'Algérie a plus souffert face au Botswana que ne le laisse penser le score (3-1) acquis difficilement et surtout grâce à l'efficacité de l'éternel buteur Baghdad Bounedjah. L'attaquant de Shaal (Qatar), entré à la 67e minute à la place d'Amine Gouiri, a ôté une belle épine du pied à son équipe en lui donnant l'avantage, cinq minutes après avoir foulé la pelouse du stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou (72e).

À cet instant du match, l'Algérie, qui avait ouvert le score par Mohamed Amoura (33e), était contrariée par de solides Botswanais qui avaient égalisé juste avant la mi-temps sur une tête de Tebogo Kopelang (43e). Les Fennecs sont même passés près d'être menés avec une frappe de Mothusi Cooper qui a fini sur le poteau d'Alexis Guendouz juste avant la pause.

Imperméable Tunisie

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les supporters de l'Algérie ont dû se dire, en regardant la rencontre que la défaite au match aller (1-3), était tout sauf un accident. Mais ils ont dû bénir une nouvelle fois leur buteur fétiche qui, après avoir donné l'avantage aux siens, les a mis définitivement à l'abri en inscrivant le troisième but dans les arrêts de jeu (90+6).

Avec ce succès, les hommes de Vladimir Petkovic confortent leur place de leader du groupe avec quatre points d'avance sur le Mozambique qui se déplace en Ouganda vendredi.

La Tunisie, elle, a beaucoup moins souffert contre le Liberia à Radès. Les Aigles de Carthage ont très tôt ouvert le score par Hazem Mastouri (5e) avant de corser l'addition par Ferjani Sassi après l'heure de jeu (66e). Elias Saad punira une troisième fois les Libériens dans les arrêts de jeu.

Comme lors du match aller (1-0), les Aigles de Carthage ont été réalistes et efficaces pour s'imposer face aux troisièmes de la poule H. Les Tunisiens continuent de dominer tranquillement leur groupe de qualification avec aucune défaite au compteur, ni aucun but encaissé. Avant le match de son dauphin, la Namibie contre le Malawi, la Tunisie possède cinq points d'avance sur son plus proche poursuivant. De quoi voir venir à trois journées de la fin et commencer à toucher du doigt le rêve américain.