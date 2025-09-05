Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Le Cameroun se balade contre l'Eswatini et recolle au Cap-Vert

Le Cameroun a dominé sans difficulté l'Eswatini (3-0) à l'occasion de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, ce jeudi 4 septembre à Yaoundé. Toujours deuxièmes de leur groupe derrière le Cap-Vert, vainqueur de Maurice (2-0) plus tôt dans la journée, les Lions indomptables restent au contact des Requins Bleus avant le choc crucial pour la qualification prévu entre les deux équipes le 9 septembre.

Les Lions indomptables ont su éviter le piège. Après un été marqué par des tensions dans le football camerounais, les hommes de Marc Brys ont parfaitement négocié leur match de rentrée lors de la 7e journée des éliminatoires du Mondial 2026 face au modeste Eswatini et conservent leurs chances de s'envoler pour les États-Unis l'été prochain.

Au coude-à-coude avec le Cap-Vert au sommet du groupe D, le Cameroun n'avait pas le droit à l'erreur pour éviter d'être distancé par son adversaire direct. Ce sont pourtant les joueurs du Bouclier du Roi qui ont lancé les hostilités en premiers avec une percée dangereuse qui a donné des frissons au stade Ahmadou-Ahidjo. L'attaquant eswatinien Justice Figareido a profité d'une erreur de relance pour filer vers le but avant d'être repris de justesse par la défense camerounaise (4e).

Passée cette frayeur inaugurale, les choses sont vite rentrées dans l'ordre pour les Lions indomptables : un centre dans la surface de Bryan Mbeumo, devenu cet été le joueur africain le plus cher de l'histoire, s'est transformé en but contre son camp pour le malheureux Innocent Dlamini, qui a trompé son gardien de la tête (1-0, 6e).

Alors que le remuant Figareido s'est démené sur le front de l'attaque pour se procurer quelques tentatives, les Camerounais ont finalement réussi à dérouler leur football. Après une tête sur la barre d'Enzo Boyomo (12e), Georges-Kévin Nkoudou a été parfaitement servi par un centre de Mbeumo pour doubler la mise de la tête à bout portant (2-0, 25e). Sans laisser le temps aux Eswatiniens de se remettre la tête à l'endroit, le milieu de terrain du FC Lorient Arthur Avom a surgi au point de pénalty pour placer une frappe imparable et tuer le suspense avant la demi-heure de jeu (3-0, 28e).

Le Cap-Vert confirme contre Maurice

Avec près de 70% de possession, les Camerounais ont continué à mettre la pression sur le but eswatinien. Avom n'est pas passé loin du doublé dès l'entame de la seconde période mais a été trop altruiste dans la surface (47e). Malgré les assauts constants des Lions indomptables, le score n'a plus évolué par la suite.

Plus tôt dans la journée, le Cap-Vert a de son côté confirmé sa grande forme dans ces éliminatoires en s'imposant face à Maurice (2-0) à Saint-Pierre. L'ailier cap-verdien Jovane Cabral a ouvert le score à la 22e minute, au cours d'une première période largement dominée par les Requins Bleus avec plus de 60% de possession et 7 tirs tentés contre deux seulement pour les Mauriciens.

Diney Borges a doublé la mise en fin de rencontre (2-0, 71e) pour assurer aux Cap-Verdiens un nouveau succès, leur quatrième de suite dans ces éliminatoires. Toujours en tête du groupe D à l'issue de cette 7e journée, les Requins (16 points) affronteront leurs dauphins camerounais (15 points) le 9 septembre à l'occasion de la 8e journée, dans un choc qui désignera très certainement l'équipe qui s'envolera pour le Mondial 2026.