Gabon: 30 août - Journée de la Libération - Tchibanga | 2e édition

Aux côtés de son époux, le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, la Première Dame, Zita Oligui Nguema a eu l'honneur de participer à la 2e édition de la Journée du 30 août, célébrée cette année à Tchibanga, dans la province de la Nyanga.

Après Libreville, c'est cette terre de sagesse et de fidélité républicaine qui a accueilli, avec grandeur et ferveur, la célébration de notre Libération nationale. Le choix d'une commémoration tournante porte une ambition claire : donner à chaque région l'espace d'exprimer sa mémoire, sa dignité et sa part dans l'élan collectif d'un Gabon renouvelé.

"Je remercie du fond du coeur les populations venues de tout le pays, dont la présence a témoigné d'une unité profonde, vibrante, fraternelle.

Merci également à la société civile, pilier de la cohésion sociale, et notamment à l'Association des épouses des agents des forces de défense, que j'ai eu l'honneur de présider.

Et toute ma reconnaissance va à nos forces de défense et de sécurité, qui protègent au quotidien les fondements de notre paix et de notre souveraineté.

Ce 30 août restera marqué par une avancée historique : pour la première fois, le commandement du défilé militaire a été confié à une femme, le Général de Brigade Angèle Andeme.

Sa présence, son autorité, son calme de commandement resteront un symbole fort :

Elle n'a pas seulement guidé les troupes. Elle a ouvert une voie nouvelle.

Nous ne suivons pas notre Histoire.

Nous la portons. Nous la façonnons. Nous la défendons.

Et en ce jour symbolique, je formule un voeu : que ce que nous avons retrouvé ensemble, nous sachions désormais le construire, unis".