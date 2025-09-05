Maroc: Après une saison exceptionnelle, la RSB veut confirmer sa suprématie

Comptant à son actif plusieurs titres aux niveaux national et continental, la Renaissance sportive de Berkane (RSB), championne du Maroc, entame la nouvelle saison 2025-2026 de la Botola Pro D1 de football avec l'espoir de conserver son sacre et de réaliser davantage d'exploits.

Le club Orange, sous la houlette de son entraîneur tunisien, Mouine Chaabani, aspire à poursuivre la série de résultats positifs et à imposer sa présence parmi les grands, que ce soit au niveau national ou en Ligue des champions d'Afrique, qu'il va disputer pour la première fois de son histoire.

Cette équipe brillante, réaliste et combative qui ne cesse de grandir au fil des saisons, a affiché un niveau impressionnant lors de la saison précédente qui lui a permis d'enchaîner les succès: un titre de Botola pour la première fois de son histoire et un troisième sacre continental en Coupe de la CAF.

Fier de ses réalisations, le club de l'Oriental, connu et reconnu au niveau national et continental, est animé d'une ferme volonté de continuer sur sa lancée et de soulever de nouveaux trophées.

Et pour atteindre les objectifs tracés pour cette nouvelle saison de football, l'équipe de la RS Berkane a effectué un stage de préparation à huis clos à Rabat, ponctué par des matchs amicaux contre des clubs locaux, et ce pour affûter ses armes et bien se préparer avant le top départ.

Dans le sillage de ses préparatifs et afin de réunir tous les ingrédients requis pour concrétiser ses ambitions légitimes, le collectif berkani a renforcé ses rangs en s'attachant les services de nouveaux joueurs capables d'apporter un surplus de confiance et d'efficacité à l'équipe.

En revanche, la RSB a perdu les services de l'international burkinabé Issoufou Dayo, l'une des figures emblématiques du club, après plus de dix années de loyaux services ponctuées par de nombreux titres remportés avec la formation orange, ainsi que du défenseur Adil Tahif, qui a quitté la RSB après un parcours riche en succès.

En termes de gestion, le club a tenu son assemblée générale ordinaire pour la saison 2024-2025, au cours de laquelle les rapports moral et financier ont été approuvés, en plus de l'examen du programme mis en place pour la nouvelle saison, et ce dans un climat empreint de responsabilité et de mobilisation pour conserver les acquis et les consolider.

Et dans le contexte du renforcement de ses infrastructures, la Renaissance de Berkane est devenue propriétaire du stade municipal, se dotant ainsi d'une base solide aux côtés de son académie moderne.

Ces infrastructures qui offrent à l'équipe des espaces adéquats aussi bien pour la formation que pour disputer des matchs, constituent un pilier fondamental de sa stabilité et du développement de ses futurs projets.

Consciente de l'importance de l'encadrement et la formation footballistique des générations montantes pour assurer la continuité du club et son rayonnement, la direction du club continue de prêter attention au travail de base en investissant dans les différentes catégories d'âge et les systèmes de formation.

La RSB devrait affronter, lors de sa première sortie dans le cadre de la Botola Pro D1 "Inwi", l'Olympique Dcheira, qui vient de rejoindre la première division, un match attendu avec enthousiasme par le public berkani.

Au niveau continental, la Renaissance de Berkane a hérité du club togolais de l'ASCK, au premier tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique de football 2025-2026.

Le match-aller est prévu le 20 septembre alors que le retour sera disputé le 27 du même mois à Berkane. Une rencontre très importante pour évaluer la performance des joueurs et de l'équipe.

La RSB, tenante du titre de la Coupe de la CAF, s'est qualifiée à cette compétition en remportant le titre du championnat du Maroc pour la première fois de son histoire.

Fiche technique

- Nom du club : Renaissance Sportive de Berkane

- Date de création : 1971

- Couleurs du club : Orange, blanc et noir

- Stade : Stade municipal de Berkane (15.000 spectateurs)

- Président du club : Hakim Benabdellah

- Entraîneur : Mouine Chaabani

- Palmarès du club :

* Champion de la Botola Pro1 (2024/2025)

*3 Coupes du Trône : 2018, 2021 et 2022

*3 Coupes de la Confédération de la CAF : 2020, 2022 et 2025

*1 Supercoupe d'Afrique : 2022

- Principaux recrutements :

Et-Tayeb Boukhriss, le Tunisien Oussama Haddadi, Ismaël Kandouss, Rayane Aabid, Amine El Azzouzi , Zineddine Machach, Mounir Chouiar et Youness El Kaabi.

- Principaux départs :

Issoufou Dayo, Adel Tahif, Youssef Zghoudi, Bello Iloi et Abderrazak Ghazouat.