Maroc: Tanger - Légère hausse de l'IPC en juillet dernier

4 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

L'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville de Tanger a augmenté de 0,1% en juillet dernier par rapport au mois précédent et de 0,3% en glissement annuel.

L'indice des prix des produits alimentaires a diminué de 0,4% en juillet dernier par rapport à juin, en raison de la baisse des prix des "Légumes" de 4,2%, du "Poisson et fruits de mer" de 2,5%, des "Huiles et graisses" de 0,4% et des "Viandes" de 0,2%, indique une note d'information de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

En revanche, l'indice des produits non alimentaires s'est accru de 0,4%, suite à la hausse des prix des divisions des "Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer" de 2,8%, du "Transport" et des "Restaurants et hôtels" de 0,9%, des "Biens et services divers" de 0,7% et des "Articles d'habillement et chaussures" de 0,3%, rapporte la MAP.

Aussi, la baisse des prix des "Communications" de 0,8% et la stagnation des indices des autres divisions n'ont pas impacté l'évolution générale, précise la même source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur un an, l'indice des prix des produits alimentaires s'est accru de 0,4% en juillet dernier, sous l'effet de l'augmentation des prix du "Café, thé et cacao" de 7,4%, des "Légumes" de 5,8%, du "Tabac" de 3,6%, du "Lait, fromage et oeufs" de 3,2%, des "Viandes" de 2,2%, des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 2% et du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,2%.

Par ailleurs, la diminution des prix des "Huiles et graisses" de 4,1%, des "Fruits" de 3,5%, des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 3,4%, du "Poisson et fruits de mer" de 3,2% et du "Pain et céréales" de 1,5% n'a pas affecté l'évolution générale.

La variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires a également augmenté de 0,4%, alors que la variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une diminution de 3,2% pour la division des "Communications" et une augmentation de 4,5% pour la division des "Restaurants et hôtels".

L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socioéconomiques.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.