Sénégal: Cérémonie officielle du Gamou - Jean Baptiste Tine salue le legs de Seydil Elhadj Malick Sy

La cérémonie officielle du Gamou s'est tenue , ce jeudi 04 novembre à la Grande salle de la Résidence des hôtes de Tivaouane en présence du Général Jean Baptiste Tine , ministre de l'Interieur et de la Sécurité publique. Ce dernier est revenu sur le legs de Seydil Elhadj Malick Sy RTA.

M.Tine a d'emblée , au nom du gouvernement, transmis les salutations du chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye et du chef du gouvernement Ousmane Sonko . «« C'est un grand plaisir pour moi de parler au nom du président de la République et de son chef de gouvernement en ce jour célébrant la naissance du prophète (PSL) », a entamé le ministre de l'Interieur acommpagné du ministre de l'Enseignement supérieur , de la recherche et de l'innovation , du ministre de l'Education , du ministre de l'Economie entre autres membres de la délégation .Le général Tine n'a pas manqué de revenir sur l'héritage de Seydil Elhadj Malick Sy RTA.

« Seydi Elhadj Malick a toujours oeuvré pour le bien commun. Il a consacré une bonne partie de sa vie à faire rayonner l'Islam et les enseignements du prophète (PSL)et la célébration du Maouloud en est une parfaite illustration », a relevé le ministre de l'intérieur et de la Sécurité publique . Ce dernier salue un homme de valeurs .« Il a consacré sa vie entière à la coshesion sociale.

Mais je retiens de lui deux qualités chez : Il etait un féru de savoir et était d'une générosité intellectuelle incommensurable. C'est un homme qui a un fort attachement à la paix », magnifie-t-il .

