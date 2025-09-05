Sénégal: Cérémonie officielle du Gamou - Jean Baptiste Tine salue le legs de Seydil Elhadj Malick Sy

4 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par A.NDIAYE

La cérémonie officielle du Gamou s'est tenue , ce jeudi 04 novembre à la Grande salle de la Résidence des hôtes de Tivaouane en présence du Général Jean Baptiste Tine , ministre de l'Interieur et de la Sécurité publique. Ce dernier est revenu sur le legs de Seydil Elhadj Malick Sy RTA.

M.Tine a d'emblée , au nom du gouvernement, transmis les salutations du chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye et du chef du gouvernement Ousmane Sonko . «« C'est un grand plaisir pour moi de parler au nom du président de la République et de son chef de gouvernement en ce jour célébrant la naissance du prophète (PSL) », a entamé le ministre de l'Interieur acommpagné du ministre de l'Enseignement supérieur , de la recherche et de l'innovation , du ministre de l'Education , du ministre de l'Economie entre autres membres de la délégation .Le général Tine n'a pas manqué de revenir sur l'héritage de Seydil Elhadj Malick Sy RTA.

« Seydi Elhadj Malick a toujours oeuvré pour le bien commun. Il a consacré une bonne partie de sa vie à faire rayonner l'Islam et les enseignements du prophète (PSL)et la célébration du Maouloud en est une parfaite illustration », a relevé le ministre de l'intérieur et de la Sécurité publique . Ce dernier salue un homme de valeurs .« Il a consacré sa vie entière à la coshesion sociale.

Mais je retiens de lui deux qualités chez : Il etait un féru de savoir et était d'une générosité intellectuelle incommensurable. C'est un homme qui a un fort attachement à la paix », magnifie-t-il .

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.