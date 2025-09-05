Sénégal: Gamou - Cinq décès enregistrés dans des accidents de la circulation à Kaolack (BNSP)

Kaolack — Le groupement d'incendie et de secours numéro 3 de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a dénombré cinq pertes en vie humaines dans vingt accidents de la circulation, à Kaolack, dans le cadre de la célébration du mawlid ou gamou, a-t-on appris jeudi de son commandant, Erasme Sambou.

"A ce jour [jeudi], nous avons effectué 41 sorties pour diverses interventions parmi lesquelles 20 accidents de la circulation, dont 48 victimes avec malheureusement cinq décès et 43 blessés", a-t-il dit à l'APS.

Le commandant Sambou a ainsi invité les usagers de la route à "plus de vigilance et de prudence", ainsi qu'au "respect strict" du code de la route pour un bon déroulement du Mawlid, marquant la commémoration de la naissance du prophète Mouhamed.

Le détachement du groupement d'incendie et de secours numéro 3 de la BNSP dont il assure le commandement est déployé pour la couverture sécuritaire et médicale de cet événement religieux annuel dans la circonscription administrative de Kaolack et ses environs.

Ce détachement, selon lui, a pour mission d'assurer dans la commune de Kaolack et dans sa zone opérationnelle, du 2 au 6 septembre 2025, la prévention et les secours contre les incendies, les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique.

"Cela s'est traduit concrètement par la prévention des risques sur les différents sites sensibles de Médina Baye et les autres foyers religieux où sera commémoré le Mawlid"', a indiqué le commandant Erasme Sambou.

"Le détachement s'active également dans la lutte contre les inondations avec des résultats satisfaisants, sans oublier les secours d'urgence, le ravitaillement en eau et les autres activités liées à la sécurité", a-t-il ajouté.

Pour mener à bien cette mission, le dispositif des sapeurs-pompiers repose sur deux piliers portant sur la sécurisation des sites de rassemblement humain, et celle des axes menant vers Kaolack, a détaillé le commandant Sambou.

En termes de moyens humains, le groupement d'incendie et de secours numéro 3 de la BNSP a mobilisé 173 gradés, dont cinq officiers, 42 sous-officiers et 126 militaires de rang, et déployé neuf ambulances, dix engins de lutte contre les incendies, dont trois camions-citernes de grande capacité, selon lui.

Ce dispositif comprend également des moyens nautiques, dont une vedette-ambulance, deux zodiaques pour assurer la sécurité des pèlerins insulaires, des sites d'embarquement au site de débarquement, au port de Kaolack.