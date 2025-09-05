Sénégal: Une foule impressionnante déferle sur Médina Baye, dans la prière et le recueillement

Médina Baye — Une impressionnante foule de pèlerins déferlait cet après-midi sur Médina Baye, dans la ville de Kaolack (ouest), des milliers d'entre eux faisant la queue devant les édifices religieux, dont le mausolée du fondateur de la Fayda Tidjaniya, Cheikh Ibrahima Niass (1900-1975), pour la prière et le recueillement, à l'occasion du Mawlid, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed.

En ce jour saint, de longues files parallèles, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, s'étendent sur plusieurs dizaines de mètres.

Les pèlerins avancent lentement vers l'esplanade abritant les mausolées de membres de la famille de Cheikh Ibrahima Niass, pour effectuer leur "zi'aar" - prière et recueillement.

Les visages trempés de sueur, ils exécutent des chants religieux.

"Je suis très heureuse d'être là, aujourd'hui. C'est un moment que j'attendais avec impatience", confie, toute émue, Khadija Diankha, arrivée la veille de Nioro du Rip, dans la région de Kaolack.

Venus des quatre coins du Sénégal et des pays de la région, les fidèles affirment leur attachement indéfectible à la Fayda Tidjaniya, la voie tracée par leur guide, Cheikh Ibrahima Niass, au sein de la tidjaniya. Pour beaucoup d'entre eux, la "zi'aar" est plus qu'un simple pèlerinage.

"Je viens de Vélingara (région de Kolda). J'ai fait un long voyage, avec des amis. Rien ne pouvait m'empêcher de venir ici", dit Younoussa Baldé, un homme d'une trentaine d'années, s'essuyant son visage sur lequel perle la sueur.

Awa Diallo, munie d'un voile bleu blanc, avance au milieu de la foule, un chapelet à la main. Elle vient de Dakar. "Chaque année, je viens avec mes copines. Nous aimons Baye Niass, notre guide spirituel", dit-elle, très fière de s'être recueillie sur les mausolées de Médina Baye.

De nombreux pèlerins viennent d'autres pays, d'Afrique de l'Ouest notamment, ce qui, comme chaque année, donne une touche et une dimension toutes panafricaines à l'évènement. À l'image du fondateur de Médina Baye, qui compte de nombreux disciples en Afrique. Et au-delà au continent.

Certains fidèles brandissent des posters à l'effigie de leur guide, Baye Niass.

"Que la paix et la bénédiction nous accompagnent", lance une Gambienne, hâte d'accomplir la visite de recueillement ou de quitter le lieu de pèlerinage.

Les chants religieux montent. De plus en plus. Médina Baye est de plain-pied dans le Mawlid, la célébration de la naissance du prophète Mohamed. Dans la prière et le recueillement.