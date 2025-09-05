Sénégal: Jean Baptiste Tine - 'Les guides religieux doivent bénéficier d'une attention particulière'

Tivaouane — Les guides religieux, des vecteurs de paix et de cohésion, doivent bénéficier d'une "attention particulière", a déclaré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, jeudi, à Tivaouane (ouest), où il est venu représenter le chef de l'État à la cérémonie officielle du Gamou.

Le président de la République "pense qu'El Hadji Malick Sy et les autres guides religieux doivent bénéficier d'une attention particulière, dans la mesure où ils sont des vecteurs de paix et de cohésion sociale", a-t-il dit.

"Je retiens deux choses de la vie et de l'oeuvre de Maodo (El Hadji Malick Sy. La première chose, c'est qu'El Hadji Malick Sy était un homme de savoir. La deuxième, c'est qu'il était généreux dans l'éducation et le partage du savoir", a souligné M. Tine.

Le Gamou qu'il tenait à Tivaouane pour célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed est "un appel bénéfique pour tout le monde", a ajouté le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, selon lequel la vie d'El Hadji Malick Sy (1855-1922) peut inspirer "toute l'humanité".

"Célébrer le Mawlid (Gamou) pour une société cohésive" est le thème choisi cette année pour le Gamou de Tivaouane.

Jean-Baptiste Tine, évoquant l'organisation de cette édition, estime que "l'État a fait beaucoup d'efforts" pour satisfaire les besoins exprimés par les organisateurs.

Il a demandé aux chefs religieux de Tivaouane de "prier pour le président de la République et tous les Sénégalais" en vue d'une bonne prise en charge des préoccupations des citoyens.

"Nous demandons également des prières pour une bonne saison des pluies", a dit M. Tine en s'adressant au khalife général des tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, avant de faire part de sa compassion pour les victimes des inondations.

"C'est une situation difficile, à laquelle le Sénégal se trouve confronté. Les autorités sont en train de chercher des solutions aux inondations. Nous vous demandons de prier que des solutions soient trouvées à ce problème", a-t-il insisté.

Jean-Baptiste Tine a fait part de sa compassion pour les pèlerins qui voyagent dans des conditions difficiles.

La délégation officielle conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique comprend les ministres Abdourahmane Sarr (Économie, Plan et Coopération), Daouda Ngom (Environnement et Transition écologique), Moustapha Guirassy (Éducation nationale), Alioune Dione (Microfinance, Économie sociale et solidaire).

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Abdourahmane Diouf, son collègue Abbas Fall, chargé du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, le secrétaire d'État chargé du Développement des PME, Ibrahima Thiam, et celui de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Bakary Sarr, en font partie.

Le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, Amadou Chérif Diouf, et le ministre, conseiller et porte-parole du président de la République, Ousseynou Ly, accompagnent le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.