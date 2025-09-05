Sénégal: Le Khalife des tidianes invite les musulmans à s'inspirer du prophète Mouhamed (PSL)

Tivaouane — Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a appelé, jeudi, les fidèles musulmans à s'inspirer de la vie du prophète Mouhamed (PSL), à l'occasion de la cérémonie officielle du Mawloud marquant l'anniversaire de la naissance de l'Envoyé de Dieu.

Dans son message délivré par Serigne Papa Mactar Kébé, le Khalife a souligné que le Mawloud constitue une "école d'équilibre, de justice, de fraternité et de piété".

Il a en ce sens invité les fidèles à "se détourner de la violence, de la drogue, des divisions, des insultes et des calomnies", en particulier sur les réseaux sociaux. Il a en profité pour rappeler la parole prophétique sur la responsabilité individuelle du musulman : "Chacun d'entre vous est un berger et chaque berger sera interrogé sur son troupeau".

Le guide religieux a exhorté la probité, la solidarité et la justice comme socles d'une communauté musulmane forte.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Serigne Babacar Sy Mansour a également prié pour la paix et la stabilité du Sénégal, pour le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son gouvernement.

Le Khalife général des Tidianes a, par la voix de Serigne Papa Mactar Kébé, exprimé sa gratitude au roi du Maroc Mohamed VI pour "sa constante solidarité", saluant la présence des délégations étrangères venues "témoigner de l'unité des croyants autour de la lumière prophétique".

Le guide religieux a, en outre, exprimé sa solidarité à l'endroit du peuple palestinien, implorant Dieu de lui accorder "victoire, miséricorde et délivrance".

Le représentant du roi du Maroc a souligné l'importance particulière que le souverain chérifien attache à la commémoration de la naissance du prophète (PSL).

Récitant des vers en l'honneur du messager de Dieu (PSL), il a souligné que l'amour envers ce dernier est un devoir religieux pour tout musulman.

Il a en outre rappelé la dimension capitale que revêt le Mawloud, dont le thème cette année porte sur la cohésion sociale, à l'heure où les relations entre les peuples sont marquées par des tensions.

Serigne Mansour Sy Dabakh a demandé au ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine qui conduisait la délégation gouvernementale de transmettre le message de reconnaissance de Tivaouane et les chaleureux remerciements de Serigne Babacar Sy Mansour au président de la République Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko.