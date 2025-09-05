Sénégal: Investissements - Ousmane Sonko s'entretient avec des responsables de la Banque islamique de développement

4 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a discuté avec des responsables de la Banque islamique de développement (BID), jeudi, à Dakar, de la volonté du gouvernement sénégalais de renforcer sa coopération avec cette institution financière, pour mobiliser davantage d'investissements publics et privés, a-t-on appris de la Primature.

"Ce jeudi 4 septembre 2025, le Premier ministre [...] a reçu une délégation de la Banque islamique de développement conduite par Dr Rami S. Ahmad, vice-président chargé des opérations. Les échanges ont porté sur la volonté du gouvernement de renforcer le partenariat et de mobiliser davantage d'investissements publics et privés, à travers la BID, en provenance des pays arabes et islamiques", affirme un communiqué de la Primature.

Selon le texte publié sur X, le vice-président de la BID "a salué la transparence du gouvernement et réaffirmé l'engagement de [ladite banque] à aligner ses interventions sur les priorités nationales, en apportant un appui technique et financier conséquent à l'Agenda national de transformation Sénégal 2050".

